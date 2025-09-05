Mot en dyster høst i oljemarkedet

Da OPEC+ på tampen av fjoråret lanserte planene om å gjeninnføre 2,2 millioner fat om dagen over en 18-måneders periode, fryktet mange at dette kunne føre til kollaps i oljemarkedet. De fleste markedsaktørene påpekte at gjeninnføringen kun ville skje dersom markedet kunne absorbere fatene, og omtalte planene som en “vent og se”-strategi.
Det ble imidlertid lite venting fra OPEC+ – istedenfor å “vente og se” har kartellet gitt gass. Allerede i september skal kuttene være fullt reversert, selv om overproduksjon fra enkelte medlemsland riktignok gjør at økningen i praksis blir noe lavere.
OPEC+ begrunnet planen med at “solid etterspørsel” og “lave lagre” ville gjøre markedet i stand til å absorbere produksjonsøkningen. Kanskje hadde de rett: Selv ikke Donald Trumps nye handelskriger har klart å knekke prisen på nordsjøolje, som de siste månedene stort sett har ligget mellom 65 og 70 dollar fatet.
Men det er ikke bare OPEC+ som øker produksjonen – også Sør-Amerika, med Guyana og Brasil i spissen, gjør det samme. Samtidig halter den globale etterspørselsveksten, og den amerikanske driving season er nettopp over.
– Selv om lagertall og geopolitisk risiko påvirker markedet, vil de fundamentale driverne alltid ta igjen markedet. Når det skjer, får vi nødvendigvis lavere priser, sier Galimberti, som i tillegg til å være sjefsøkonom er global director of market analysis med ansvar for Rystad Energys house view.
Spådde krakk
Det er ikke bare Rystad Energy som forventer press på oljeprisen. Tidlig i august ble det sluppet to analyser som begge spådde betydelig overproduksjon.
Spesielt bearish var U.S. Energy Information Administration (EIA) i sin Short-Term Energy Outlook, som estimerte en snittpris på nordsjøolje på 58 dollar fatet i fjerde kvartal. Utsiktene til vinteren ventes å bli enda svakere, og prisen estimeres å bunne ut på 49 dollar fatet i mars og april.
Analytikerne i EIA estimerer at overproduksjonen fører til voldsom lagerbygging – 1,9 millioner fat om dagen i annet halvår i år og 2,3 millioner fat om dagen i første kvartal neste år. De understreker at lengre perioder med lagerbygging på mer enn én million fat om dagen – inkludert i 1998, 2015 og 2020 – har ført til et oljeprisfall på 25 til 50 prosent fra året før.
Det internasjonale energibyrået (IEA) viste også til et betydelig tilbudsoverskudd i sin augustrapport, og oppjusterte det globale produksjonsestimatet med 370.000 fat om dagen i 2025 og 620.000 fat om dagen i 2026.
Fristende å være bear
Oljeprisen har som nevnt klart seg greit de siste månedene, den fundamentale motvinden til tross. Galimberti forteller at mange analytikere lot seg rive med før sommeren.
– Gitt produksjonsveksten var det veldig fristende for analytikere å være bear i april og mai. Vi forventet imidlertid at oljeprisen ville bevege seg sidelengs, noe vi har truffet godt med.
Sjeføkonomen forteller at det var tre grunner til at han ikke var bearish tidligere i år:
– For det første overproduserte flere OPEC-land, og dermed ville ikke hele OPEC+’s annonserte produksjonsøkning ramme markedet. For det andre ventet vi at den amerikanske økonomien ville klare seg greit, og hittil ser det ut til at mange har overestimert de negative konsekvensene av Trumps nye tollregime. Og avslutningsvis var OECD-lagrene lave.
Galimberti understreker at selv om lagrene vokser i mange land utenfor OECD, er OECD-lagrene spesielt viktige:
– Det stemmer at oljelagrene i Kina trolig vokser, men det har lite å si for prisdannelsen. De siste 15 årene har det vært en sterk sammenheng mellom OECD-lagre og oljeprisen, og det er ingen grunn til å tro at det endres.
Markedet bryr seg ikke
Geopolitisk risiko er ofte et tema i oljemarkedet – spesielt i år, hvor vi både har sett krigshandlinger mellom Israel/USA og Iran, og ukrainske angrep på russiske energiinstallasjoner.
Ifølge Galimberti overvurderes ofte viktigheten av geopolitisk risiko:
– Ofte ser vi et risikopåslag på 5–10 prosent, en størrelse som i utgangspunktet er signifikant. Likevel, fordi det alltid er risiko i oljemarkedet, bryr ikke aktørene seg om dette i praksis. Dermed er det fundamentale drivere som styrer oljeprisen.
– Hva med Ukrainas nylige angrep på russiske oljeterminaler og raffinerier?
– De ukrainske angrepene er den viktigste årsaken til at det nå er en risikopremie i oljeprisen. Russland er verdens tredje største oljeprodusent, så det er opplagt at vellykkede angrep får konsekvenser for markedet. Samtidig er jo situasjonen i Midtøsten på ingen måte løst.
India – en joker?
India har blitt et hett tema i oljemarkedet etter at Trump innførte secondary tariffs for å begrense landets innkjøp av russisk olje. I dag er nemlig India den nest største importøren av russisk olje, med daglige innkjøp på rundt 1,8 millioner fat.
I podcasten Columbia Energy Exchange uttalte nylig Tatiana Mitrova, forsker ved Center on Global Energy Policy ved Columbia University, at dersom India slutter å kjøpe russisk olje helt – og ingen plukker opp volumene – kan dette potensielt løfte oljeprisen med 30 dollar fatet. Hun understreket imidlertid at et mer sannsynlig scenario er at effekten av tariffene blir mindre, og at et russisk eksportbortfall på 500.000 til én million fat om dagen er mer realistisk. I så fall estimerte hun effekten til fire til åtte dollar fatet.
Galimberti har imidlertid liten tro på at tariffene mot India får mye å si for oljeprisen:
Både geopolitisk risiko og lagertall spiller en rolle, men på sikt er markedsbalansen det viktigste. Nå er det liten tvil om at vi står overfor en periode med betydelig overproduksjon.Claudio Galimberti, sjefsøkonom og global director of market analysis i Rystad Energy
– Hvis India skulle kutte importen fra Russland, vil Kina stå klare til å ta imot mer. Da får vi en omrokkering, hvor en økende del av produksjonen i Midtøsten går til India, mens mer russisk produksjon går til Kina.
– Hvorfor kan Kina kjøpe russisk olje?
– Det er lite sannsynlig at USA vil ilegge Kina sanksjoner for å kjøpe russisk olje. Kina har store mengder sjeldne jordarter som USA trenger. India, på den annen side, har ingen slike pressmidler. Det har for så vidt heller ikke EU.
Stadig mer bear
Galimberti forteller at han blir stadig mer negativ til oljeprisen.
– Jeg er riktignok ikke så negativ som EIA, men jeg ser stadig økende nedsiderisiko. Både geopolitisk risiko og lagertall spiller en rolle, men på sikt er markedsbalansen det viktigste. Nå er det liten tvil om at vi står overfor en periode med betydelig overproduksjon, avslutter sjeføkonomen.