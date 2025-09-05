Mot en dyster høst i oljemarkedet

Da OPEC+ på tampen av fjoråret lanserte planene om å gjeninnføre 2,2 millioner fat om dagen over en 18-måneders periode, fryktet mange at dette kunne føre til kollaps i oljemarkedet. De fleste markedsaktørene påpekte at gjeninnføringen kun ville skje dersom markedet kunne absorbere fatene, og omtalte planene som en “vent og se”-strategi.

Det ble imidlertid lite venting fra OPEC+ – istedenfor å “vente og se” har kartellet gitt gass. Allerede i september skal kuttene være fullt reversert, selv om overproduksjon fra enkelte medlemsland riktignok gjør at økningen i praksis blir noe lavere.

OPEC+ begrunnet planen med at “solid etterspørsel” og “lave lagre” ville gjøre markedet i stand til å absorbere produksjonsøkningen. Kanskje hadde de rett: Selv ikke Donald Trumps nye handelskriger har klart å knekke prisen på nordsjøolje, som de siste månedene stort sett har ligget mellom 65 og 70 dollar fatet.

Men det er ikke bare OPEC+ som øker produksjonen – også Sør-Amerika, med Guyana og Brasil i spissen, gjør det samme. Samtidig halter den globale etterspørselsveksten, og den amerikanske driving season er nettopp over.

– Selv om lagertall og geopolitisk risiko påvirker markedet, vil de fundamentale driverne alltid ta igjen markedet. Når det skjer, får vi nødvendigvis lavere priser, sier Galimberti, som i tillegg til å være sjefsøkonom er global director of market analysis med ansvar for Rystad Energys house view.

– Markedet bryr seg ikke: Ifølge Claudio Galimberti, sjefsøkonom og global director of market analysis i Rystad Energy, spiller geopolitisk risiko en begrenset rolle i oljemarkedet. Foto: Rystad Energy

Spådde krakk

Det er ikke bare Rystad Energy som forventer press på oljeprisen. Tidlig i august ble det sluppet to analyser som begge spådde betydelig overproduksjon.

Spesielt bearish var U.S. Energy Information Administration (EIA) i sin Short-Term Energy Outlook, som estimerte en snittpris på nordsjøolje på 58 dollar fatet i fjerde kvartal. Utsiktene til vinteren ventes å bli enda svakere, og prisen estimeres å bunne ut på 49 dollar fatet i mars og april.

Analytikerne i EIA estimerer at overproduksjonen fører til voldsom lagerbygging – 1,9 millioner fat om dagen i annet halvår i år og 2,3 millioner fat om dagen i første kvartal neste år. De understreker at lengre perioder med lagerbygging på mer enn én million fat om dagen – inkludert i 1998, 2015 og 2020 – har ført til et oljeprisfall på 25 til 50 prosent fra året før.

Det internasjonale energibyrået (IEA) viste også til et betydelig tilbudsoverskudd i sin augustrapport, og oppjusterte det globale produksjonsestimatet med 370.000 fat om dagen i 2025 og 620.000 fat om dagen i 2026.

Fristende å være bear

Oljeprisen har som nevnt klart seg greit de siste månedene, den fundamentale motvinden til tross. Galimberti forteller at mange analytikere lot seg rive med før sommeren.

– Gitt produksjonsveksten var det veldig fristende for analytikere å være bear i april og mai. Vi forventet imidlertid at oljeprisen ville bevege seg sidelengs, noe vi har truffet godt med.

Sjeføkonomen forteller at det var tre grunner til at han ikke var bearish tidligere i år:

– For det første overproduserte flere OPEC-land, og dermed ville ikke hele OPEC+’s annonserte produksjonsøkning ramme markedet. For det andre ventet vi at den amerikanske økonomien ville klare seg greit, og hittil ser det ut til at mange har overestimert de negative konsekvensene av Trumps nye tollregime. Og avslutningsvis var OECD-lagrene lave.

Galimberti understreker at selv om lagrene vokser i mange land utenfor OECD, er OECD-lagrene spesielt viktige: