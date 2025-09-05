Flere driftsutfordringer: Kutter kraftig i guiding

I august hadde BlueNord en nettoproduksjon fra Tyra-huben på 15.300 fat oljeekvivalenter pr. dag, langt lavere enn selskapet hadde sett for seg, fremgår det av en børsmelding fredag.

Nedetid knyttet til problemer med IP-kompressoren, samt et to ukers rørledningsvedlikehold på Harald, rammet volumene hardere enn planlagt. I tillegg har tekniske utfordringer i vannbehandlingssystemet bidratt til at produksjonspotensialet ble redusert i sommer.

Kutter gudingen

Som følge av de svake tallene kutter BlueNord produksjonsprognosen for tredje kvartal fra tidligere 22–26.000 fat til bare 17–19.000 fat.

Også forventningene til fjerde kvartal svekkes betydelig, fra 26–30.000 fat til 21–27.000 fat.

Selskapet signaliserer at intervallet for fjerde kvartal vil bli snevret inn senere i år.

Flere utfordringer fremover

Selv om operatør TotalEnergies hevder å ha identifisert årsakene til de tekniske problemene og har satt i gang utbedringer, venter det mer planlagt vedlikehold og stabiliseringsarbeid utover høsten.

BlueNord fremholder at brønn- og reservoarprestasjonene er bedre enn ventet, og at målet fortsatt er en platåproduksjon på rundt 30.000 fat daglig i løpet av 2025.

«Operatøren har fullført omfattende studier som tar sikte på å forbedre produksjonsstabiliteten, og tiltak basert på disse funnene vil bli iverksatt, noe som er inkludert i de reviderte produksjonsutsiktene», heter det.