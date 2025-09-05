Ørsted med milliardkutt

Kun timer før generalforsamling senker Ørsted ebitda-guidingen på grunn av lave vindhastigheter.

Publisert 5. sep. | Oppdatert 5. sep.
Bloomberg
Det danske energiselskapet Ørsted melder fredag morgen at ebitda-guidingen for 2025 reduseres til 24–27 milliarder danske kroner, fra tidligere 25–28 milliarder.

Den primære årsaken til nedjusteringen er «lavere enn normale vindhastigheter til havs i juli og august», som har påvirket ebitda negativt med rundt 1,2 milliarder danske kroner.

Ørsted opplyser videre at forsinkelser i prosjektet Greater Changhua 2b også vil svekke ebitda med om lag 0,3 milliarder kroner i 2025.

Investeringsguidingen for 2025 gjentas med en forventet ramme på 50–54 milliarder danske kroner.

Meldingen kommer kun én time og 20 minutter før starten på den ekstraordinære generalforsamlingen, knyttet til emisjonen . Equinor har også sagt at det vil utnevne en kandidat til styret ved forsamlingen. 

Saksøker

Torsdag ble det kjent at Ørsted har levert et søksmål  til en føderal domstol i Washington, der selskapet ber om en rettskjennelse som tvinger Trump-administrasjonen til å la energiselskapet fullføre Revolution Wind-prosjektet, som fikk stoppordre fra amerikanske myndigheter i august.

Ørsted får også støtte fra delstatene Rhode Island og Connecticut, som har saksøkt Trump-administrasjonen for å ha blokkert utbyggingen.

