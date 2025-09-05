Saudi-Arabia: Vil fremskynde økning i oljeproduksjon

Saudi-Arabia oppfordrer oljekartellet Opec+ til å fremskynde planen om å øke oljeproduksjonen som er planlagt i slutten av neste år, skriver Bloomberg. 

Publisert 5. sep. | Oppdatert 5. sep.
MER OLJE: Saudi-Arabia, her representert ved kronprins Mohammed bin Salman, ønsker å fremskynde planlagte reverseringer av oljeproduksjonskutt.  Foto: NTB
Saudi-Arabia leder Opec+, som er en allianse av verdens største oljeproduserende land, og mener at gruppen bør vurdere å øke produksjonen tidligere enn planlagt. Opec+ hadde egentlig planlagt å øke produksjonen i slutten av neste år som ledd av en plan om å gjenvinne markedsandeler. Saudi-Arabia mener høyt volum kan kompensere for lave oljepriser.

Ingen beslutning er tatt, skriver Bloomberg, og det er uklart om en eventuell økning vil bli vedtatt allerede søndag eller først i de kommende månedene. Medlemmene skal avholde en videokonferanse på søndag for å for å vurdere hva som skal gjøres med en andel på 1,66 millioner fat pr. dag av stanset produksjon.

Avisen skriver videre at delegater fra Opec har sagt at Saudi-Arabia er ivrige etter å vinne tilbake markedsandeler som har gått tapt til konkurrenter som amerikanske skiferprodusenter. Landets kronprins Mohammed bin Salman skal besøke Washington i november for å møte president Donald Trump, som ønsker lave drivstoffpriser.

Fryktet kollaps

Prisen på et fat nordsjøolje (Brent spot) falt om lag 1,5 prosent umiddelbart etter Bloomberg-artikkelen, til 65,70 dollar pr. fat. Brent-oljen med levering i november falt tilsvarende. 

På tampen av fjoråret lanserte Opec+ planer om å gjeninnføre produksjonen av 2,2 millioner fat pr. dag over en 18 måneders periode, som fikk eksperter til å frykte en kollaps i oljemarkedet. 

Opec+ begrunnet planen med at solid etterspørsel og lave lagre ville gjøre markedet i stand til å absorbere produksjonsøkningen. Nå ønsker altså Saudi-Arabia ytterligere produksjon. 

