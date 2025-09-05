Saudi-Arabia leder Opec+, som er en allianse av verdens største oljeproduserende land, og mener at gruppen bør vurdere å øke produksjonen tidligere enn planlagt. Opec+ hadde egentlig planlagt å øke produksjonen i slutten av neste år som ledd av en plan om å gjenvinne markedsandeler. Saudi-Arabia mener høyt volum kan kompensere for lave oljepriser.

Ingen beslutning er tatt, skriver Bloomberg, og det er uklart om en eventuell økning vil bli vedtatt allerede søndag eller først i de kommende månedene. Medlemmene skal avholde en videokonferanse på søndag for å for å vurdere hva som skal gjøres med en andel på 1,66 millioner fat pr. dag av stanset produksjon.

Les også Mot en dyster høst i oljemarkedet Økt produksjon fra OPEC+ og Latin-Amerika peker mot en uvanlig svak balanse i oljemarkedet det neste halvåret. – Jeg har et bearish syn på oljeprisen for fjerde kvartal og første halvår 2026, sier Rystad Energys sjefsøkonom Claudio Galimberti.

Avisen skriver videre at delegater fra Opec har sagt at Saudi-Arabia er ivrige etter å vinne tilbake markedsandeler som har gått tapt til konkurrenter som amerikanske skiferprodusenter. Landets kronprins Mohammed bin Salman skal besøke Washington i november for å møte president Donald Trump, som ønsker lave drivstoffpriser.

Fryktet kollaps

Prisen på et fat nordsjøolje (Brent spot) falt om lag 1,5 prosent umiddelbart etter Bloomberg-artikkelen, til 65,70 dollar pr. fat. Brent-oljen med levering i november falt tilsvarende.

På tampen av fjoråret lanserte Opec+ planer om å gjeninnføre produksjonen av 2,2 millioner fat pr. dag over en 18 måneders periode, som fikk eksperter til å frykte en kollaps i oljemarkedet.

Opec+ begrunnet planen med at solid etterspørsel og lave lagre ville gjøre markedet i stand til å absorbere produksjonsøkningen. Nå ønsker altså Saudi-Arabia ytterligere produksjon.