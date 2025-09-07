Opec+ faser ut tidligere kutt: Øker produksjonen

Søndag møtes delegater fra Opec+ digitalt for å fastsette produksjonsnivåene for oktober.

Gruppen har besluttet å øke produksjonen med 137.000 fat pr. dag.

«I lys av et stabilt globalt økonomisk bakteppe og dagens sunne markedsfundamenter, slik det blant annet gjenspeiles i lave oljelagre, besluttet de åtte deltakende landene å gjennomføre en produksjonsjustering på 137.000 fat pr. dag fra de 1,65 millioner fat pr. dag i tilleggsvillige justeringer som ble annonsert i april 2023,» skriver Opec+.

«De 1,65 millioner fat pr. dag kan bli tilbakeført helt eller delvis, avhengig av hvordan markedet utvikler seg, og på en gradvis måte,» heter det.



Ryktene stemte

På det forrige Opec+-møtet ble det vedtatt å øke produksjonen med nesten 550.000 fat pr. dag. Dermed var hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag – lansert i januar 2024 og rullet tilbake fra mars 2025 – reversert. Flere oljeanalytikere mente da at det var rigget for pause fra Opec+.

Tidligere denne uken har det imidlertid versert rykter om at oljekartellet kan komme til å øke oljeproduksjonen og begynne å reversere et annet produksjonskutt på 1,65 millioner fat pr. dag.

Onsdag skrev Reuters at Opec+ vil vurdere å øke oljeproduksjonen på søndagens møte.

Fredag meldte Bloomberg at Saudi-Arabia mener gruppen bør vurdere å øke produksjonen tidligere enn planlagt.

Kildene til nyhetsbyrået sa at Saudi-Arabia er ivrig etter å vinne tilbake markedsandeler som har gått tapt til konkurrenter som amerikanske skiferprodusenter. Landets kronprins, Mohammed bin Salman, skal besøke Washington i november for å møte president Donald Trump, som dessuten ønsker lave drivstoffpriser.

For uken falt oljeprisen rundt 2,8 prosent til 65,55 dollar for Brent spot.

Advarer om oljeprisen

Analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank Markets uttalte nylig til Finansavisen at «dersom Saudi-Arabia og sine medkompanjonger bestemmer seg for å annonsere at de vil angripe det neste laget med kutt på søndag, så vil dette komme på toppen av et allerede oversvømt marked sent i 2025, tidlig 2026. Da kan oljen fort falle til nærmere 50 dollar fatet enn 60 dollar fatet.»

SEB-analytiker Ole Hvalbye påpekte at Opec+ har langt mer fleksibilitet enn tidligere, og at de kan både øke og kutte etter behov – «Opec gjør som de vil».

Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities uttalte at spotmarkedet for tank «allerede fremstår som ganske stramt». Han pekte på at når forbruket i Midtøsten og USA faller fra september og utover høsten, frigjøres mer olje til eksport. Kombinert med økt produksjon fra Opec+ kan dette gi en betydelig økning i eksportvolumer, og dermed et løft til tankmarkedet.