Kina øker oljeimporten

Kina importerte 11,65 millioner fat pr. dag i august. Det er en økning på 0,8 prosent på årsbasis og hele 4,9 prosent fra nivået i juli.

Hittil i år har Kina importert råolje tilsvarende 11,3 millioner fat pr. dag, som er opp 2,5 prosent fra samme periode i fjor, melder Reuters mandag.

Statseide raffinerier holdt driftsraten stabilt høy på 82,6 prosent, mens uavhengige raffinerier økte til 54,6 prosent. Samtidig steg Kinas eksport av raffinerte oljeprodukter 8,4 prosent til 5,3 millioner tonn i august.

Importen av naturgass var 11,9 millioner tonn i august, opp 0,8 prosent på årsbasis. Akkumulert for årets åtte første måneder er importen likevel ned 5,9 prosent, men august-nivået var det høyeste på 11 måneder.

Bygger lager

Kina har så langt i år bygget opp sine oljelagre i snitt med 530.000 fat pr. dag, ifølge S&P Global Commodity Insights. Bare i 2020 har man sett en tilsvarende oppbygging. Totalt er Kinas landbaserte oljelagre nå på om lag 1,4 milliarder fat.

Analysebyrået anslår global etterspørselsvekst etter råolje til 350.000 fat pr. dag i år, altså langt lavere enn Kinas lagringstempo.

– Det er bemerkelsesverdig økning, større enn den globale etterspørselsveksten, sier analytiker Jim Burkhard i S&P.