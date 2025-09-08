Oljeprisene stiger markant mandag morgen etter at Opec+ søndag annonserte en økning i oljeproduksjonen på 137.000 fat pr. dag.
Brent-olje for november-levering står i 66,28 dollar pr. fat, opp 1,2 prosent (78 cent) så langt i dagens handel, og opp fra 65,55 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte fredag. WTI-oljen stiger 1,2 prosent til 62,60 dollar pr. fat, opp fra 62,00 dollar ved stengetid før helgen.
Nye Russland-sanksjoner?
Flere analytikere hevder overfor Reuters at en lavere produksjonsøkning enn ventet driver oppgangen.
– Kjøpsaktivitet oppsto ettersom økningen var mindre enn ventet, samtidig som svekkede utsikter til fred mellom Russland og Ukraina og oppfatningen av at russisk olje ikke vil oversvømme markedet også støttet prisene, sier råvareanalytiker Satoru Yoshida i Rakuten Securities.
Russland utførte søndag krigens hittil største luftangrep. Angrepet satte Ukraina-regjeringens hovedbygg i Kyiv i brann og drepte minst fire ifølge offisielle ukrainske tjenestepersoner. USAs president Donald Trump opplyste i går at europeiske toppledere vil besøke Washington mandag og tirsdag for å diskutere krigen.
– Forventninger om en strammere tilbudsside fra potensielle amerikanske sanksjoner mot Russland gir også støtte til prisutviklingen, sier analytiker Toshitaka Tazawa i Fujitomi Securities, og påpeker overfor Reuters at produksjonsøkningen fra Opec har vært priset inn siden forrige uke.
Saudi-Arabia vil ta andeler
Økningen fra Opec+ var i tråd med rykter som oppsto i forkant, og Bloomberg meldte fredag at Saudi-Arabia mente gruppen burde vurdere å jekke opp produksjonen tidligere enn planlagt. Ifølge nyhetsbyråets kilder skulle Saudi-Arabia være ivrig etter å vinne tilbake markedsandeler som har gått tapt til konkurrenter som amerikanske skiferprodusenter.
DNB Carnegie er av samme oppfatning.
«Vi mener Saudi-Arabia nå er fullt fokusert på å gjenvinne markedsandeler, straffe jukserne innenfor Opec+ og tilfredsstille president Trump. Derfor er vi sikre på at eksportøkningen fra Opec-kjernen vil materialisere seg fullt ut fremover, og at markedet vil gå inn i et betydelig overskuddstilbud de neste månedene», går det frem av en oppdatering sendt ut søndag kveld.
«Følgelig gjentar vi synet vårt om at risk/reward ikke er attraktivt i oljemarkedet, og at Brent-oljen vil falle under 60 dollar pr. fat før årsskiftet», het det videre.
– Gjenspeiler lave oljelagre
Helgens produksjonsøkning kom i kjølvannet av at Opec+ på møtet før vedtok å øke produksjonen nesten 550.000 fat pr. dag. Med denne økningen var hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag – lansert i januar 2024 og rullet tilbake fra mars 2025 – reversert.
Flere oljeanalytikere mente da det var rigget for pause fra Opec+, men i stedet har oljekartellet nå begynt å reversere et annet produksjonskutt på 1,65 millioner fat pr. dag.
Goldman Sachs tror beslutningen gradvis å avvikle de 1,65 millioner fatene først og fremst gjenspeiler at de kommersielle lagrene i OECD fortsatt er lave.
«Selv om en full avvikling på 1,65 millioner fat per dag er troverdig, antar vi Opec+ vil utnytte sin fleksibilitet til å stanse økningen fra januar 2026, basert på antakelsen vår om at OECDs lagre begynner å stige merkbart i fjerde kvartal 2025. Vi antar en faktisk produksjonsøkning fra Opec+ på 0,19 millioner fat pr. dag før utgangen av 2025 fra september – nesten halvparten av økningen vi venter – grunnet begrenset reservekapasitet i noen land», skrev bankens oljeanalytikere i en oppdatering søndag.