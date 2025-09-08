– Forventninger om en strammere tilbudsside fra potensielle amerikanske sanksjoner mot Russland gir også støtte til prisutviklingen, sier analytiker Toshitaka Tazawa i Fujitomi Securities, og påpeker overfor Reuters at produksjonsøkningen fra Opec har vært priset inn siden forrige uke.

Saudi-Arabia vil ta andeler

Økningen fra Opec+ var i tråd med rykter som oppsto i forkant, og Bloomberg meldte fredag at Saudi-Arabia mente gruppen burde vurdere å jekke opp produksjonen tidligere enn planlagt. Ifølge nyhetsbyråets kilder skulle Saudi-Arabia være ivrig etter å vinne tilbake markedsandeler som har gått tapt til konkurrenter som amerikanske skiferprodusenter.

DNB Carnegie er av samme oppfatning.

«Vi mener Saudi-Arabia nå er fullt fokusert på å gjenvinne markedsandeler, straffe jukserne innenfor Opec+ og tilfredsstille president Trump. Derfor er vi sikre på at eksportøkningen fra Opec-kjernen vil materialisere seg fullt ut fremover, og at markedet vil gå inn i et betydelig overskuddstilbud de neste månedene», går det frem av en oppdatering sendt ut søndag kveld.

«Følgelig gjentar vi synet vårt om at risk/reward ikke er attraktivt i oljemarkedet, og at Brent-oljen vil falle under 60 dollar pr. fat før årsskiftet», het det videre.

– Gjenspeiler lave oljelagre

Helgens produksjonsøkning kom i kjølvannet av at Opec+ på møtet før vedtok å øke produksjonen nesten 550.000 fat pr. dag. Med denne økningen var hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag – lansert i januar 2024 og rullet tilbake fra mars 2025 – reversert.

Flere oljeanalytikere mente da det var rigget for pause fra Opec+, men i stedet har oljekartellet nå begynt å reversere et annet produksjonskutt på 1,65 millioner fat pr. dag.

Goldman Sachs tror beslutningen gradvis å avvikle de 1,65 millioner fatene først og fremst gjenspeiler at de kommersielle lagrene i OECD fortsatt er lave.

«Selv om en full avvikling på 1,65 millioner fat per dag er troverdig, antar vi Opec+ vil utnytte sin fleksibilitet til å stanse økningen fra januar 2026, basert på antakelsen vår om at OECDs lagre begynner å stige merkbart i fjerde kvartal 2025. Vi antar en faktisk produksjonsøkning fra Opec+ på 0,19 millioner fat pr. dag før utgangen av 2025 fra september – nesten halvparten av økningen vi venter – grunnet begrenset reservekapasitet i noen land», skrev bankens oljeanalytikere i en oppdatering søndag.