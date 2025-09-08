Mer arbeid for Astrup-rigg

Stjerneinvestor Morten Astrup har vært kreditor i riggselskapet Jacktel, og siden mars 2023 har han eid omtrent 20 prosent av egenkapitalen i det NOTC-noterte selskapet, ifølge Holdings.

Jacktel eier én oppjekkbar boligplattform, «Haven», for arbeidstagere på offshoreprosjekter. Denne skiller seg fra tradisjonelle boligrigger ved at den står på havbunnen og ikke trenger propeller for å holde seg stabil.

Selskapet opplyser mandag at Equinor har innløst opsjonen på de to siste månedene av Draupner-kontrakten, noe som forlenger kontrakten til 6. mars 2026. Kontraktens verdi for forlengelsen oppgis til omtrent 10 millioner dollar.

«Forlengelsen av kontrakten er et viktig ledd i Jacktels mål om å maksimere utnyttelsen av Haven ved å redusere tidsrommet ytterligere mellom avslutningen av Draupner-kontrakten og oppstarten av Valhall-kontrakten i mai 2026,» skriver selskapet.

Børsnotering?

I fjor sommer omtalte Finansavisen at Jacktel planla børsnotering på Euronext Growth.

– Dere har hintet om børsnotering tidligere. Hvordan ligger disse planene an?

– Vi har tenkt på det, men det var ikke noe marked for det, sa Astrup tidligere i sommer.

– Jacktel passer inn i mange selskaper. Et selskap som har 50 eiendeler og kjøper Jacktel, vil jo få veldig mye bedre finansiering. Det gjør at det blir mye bedre egenkapitalavkastning, og da er det en vinn-vinn for alle parter.

– Jacktel leverer rundt 40 millioner dollar i ebitda i året, og mye av det kan deles ut til aksjonærene. Selskapet verdsettes til 160 millioner dollar, men over tre år genererer det nesten like mye i ebitda. Det er en åpenbar børskandidat, sa Astrup tidligere i september.