Markedet trekker lettelsens sukk: – Dette er ikke priskrig
Produksjonsøkningen fra Opec+ var ikke uventet etter ryktene i forkant av møtet, og gruppen er neppe på vei inn i en priskrig, tror Ole-Rikard Hammer, Arctic Securities.
IKKE ET BLINDT KAPPLØP: Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer merker seg at siden Opec+ står samstemt internt, og ikke er for raske og aggressive med volum og timing, tyder det på at gruppen tror markedet vil klare å absorbere økningen, altså at dette ikke er en priskrig. Foto: Iván Kverme