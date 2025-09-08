Markedet trekker lettelsens sukk: – Dette er ikke priskrig

Produksjonsøkningen fra Opec+ var ikke uventet etter ryktene i forkant av møtet, og gruppen er neppe på vei inn i en priskrig, tror Ole-Rikard Hammer, Arctic Securities.

IKKE ET BLINDT KAPPLØP: Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer merker seg at siden Opec+ står samstemt internt, og ikke er for raske og aggressive med volum og timing, tyder det på at gruppen tror markedet vil klare å absorbere økningen, altså at dette ikke er en priskrig. Foto: Iván Kverme
