OpenAI utfordrer: Lager AI-drevet jobbplattform

OpenAI har de siste månedene signalisert ambisjoner om å bli mer enn selskapet bak ChatGPT. Selskapet skal utvikle flere forbrukerrettede produkter, blant annet nettleser, sosial plattform – og nå også en jobbplattform.

OpenAI utvikler en egen stillings- og rekrutteringsplattform, kalt OpenAI Jobs Platform, som skal koble bedrifter og kandidater gjennom kunstig intelligens.

– Vi vil bruke AI til å finne de perfekte matchene mellom det selskaper trenger og hva arbeidstakere kan tilby, skriver Fidji Simo, sjef for OpenAIs applikasjoner, i et blogginnlegg.

Lanseringen er planlagt til midten av 2026 og vil i første omgang fokusere på AI-relaterte jobber på tvers av alle ferdighetsnivåer.

– Vanskelig å utfordre en markedsleder

Danske Bank-analytiker Henriette Trondsen tror imidlertid det ikke vil påvirke en rubikkside som Finn.no, da det er «svært vanskelig» å utfordre en markedsleder innen rubrikkannonsering og samtidig endre brukernes vaner.

TVILER: Danske Bank-analytiker Henriette Trondsen tviler på at OpenAI kan utfordre markedsleder Finn.no. Foto: Iván Kverme

– Det har vært flere mislykkede forsøk opp igjennom på å utfordre Finn's posisjon. OpenAI-nettsiden kan kanskje få en markedsandel i enkelte nisjer, slik vi har sett at LinkedIn brukes innen spesifikke jobbsegmenter, sier hun.

Generelt prises også jobbssider innen rubrikkannonsering til en rabatt på børs sammenlignet med rubrikksider for eiendom og bil, ettersom konkurransen innen jobb-vertikalen er høyere, påpeker hun.

Et eksempel på hvor vanskelig det er å utfordre markedsledere er Craiglist, som tilsvarer Finn.no i USA.

– Til tross for at designet minner om en nettside fra 2000-tallet, har fortsatt ingen klart å utfordre deres posisjon. Dette viser hvor vanskelig det er å konkurrere med en etablert markedsleder innen rubrikkannonsering, sier hun.

Bruker AI selv

Finn Jobb jobber selv med å forbedre brukeropplevelsen ved hjelp av AI.

– For eksempel gjennom skreddersydde anbefalinger, søknadshjelper og smartere søk som gir relevante treff, uten at brukeren trenger å formulere perfekte søkeord, sa produktsjef Katarina Thraning i en pressemelding i august.

Hun peker blant annet på en karriereveileder, som tar utgangspunkt i din nåværende rolle, kompetanse og interesser, og foreslår jobber som faktisk passer deg. Dette verktøyet er fortsatt i utviklingsfasen, men vil testes blant brukere i løpet av høsten 2025