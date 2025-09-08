Kreml: – Ingen sanksjoner vil få Russland til å snu

– Ingen vestlige sanksjoner vil kunne presse Russland til å endre kurs i Ukraina, sier Kreml mandag, kort tid etter at både USA og EU signaliserte nye tiltak mot Russland.



Søndag sa president Donald Trump at han er klar til gå inn i en «andre fase» av sanksjonene, det nærmeste han har kommet å antyde en opptrapping mot Russland eller land som kjøper russisk olje.

Samtidig opplyste EU-rådets president Antonio Costa mandag at arbeidet med nye sanksjoner skjer i tett koordinering med USA.

Peskov: – Ingen endring

Talsperson for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, avviste påstandene om at presset vil få Russland til å endre politikk.

– Ingen sanksjoner vil kunne tvinge Den russiske føderasjon til å endre den konsekvente posisjonen som vår president gjentatte ganger har gjort rede for, sa Peskov ifølge Reuters.

Han anklaget samtidig Europa og Ukraina for å forsøke å trekke USA stadig tettere inn i konflikten.

Økonomien overrasker

Russlands økonomi, som har vært gjenstand for sanksjoner siden invasjonen har Ukraina i 2022 og annekteringen av Krim i 2014, har vist seg langt mer robust enn ventet.

Putin har selv fremhevet at økonomien har vokst raskere enn G7-landene, og har gitt ordre om at både næringsliv og embetsverk skal motarbeide sanksjonene på alle mulige måter.

Tall viser at økonomien vokste med 4,1 prosent i 2023 og 4,3 prosent i 2024. Likevel merkes nå effekten av høye renter, og veksten har bremset betydelig i 2025.

Diplomati eller fortsatt krig

Kreml fastholder at ønsket er en diplomatisk løsning på krigen, men understreker at dersom det ikke er mulig, vil det Putin omtaler som «den spesielle militæroperasjonen» i Ukraina fortsette.