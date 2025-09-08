Utfordrer Goldman Sachs: Oljeprisen opp 2 dollar

OPEC+ har de siste månedene slåss med de største meglerhusene på Wall Street, deriblant Goldman Sachs og JPMorgan Chase, om hvem som kan oljemarkedet best. I flere måneder har analytikere advart Saudi om at hvis ikke produksjonen blir kuttet, vil prisene falle.

Ifølge Bloomberg svarte organisasjonen i helgen selvsikkert med å godkjenne en liten økning i produksjonen på 137.000 fat pr. dag.

Juryen fremdeles ute

Markedet vil imidlertid først vite hvem som har rett i løpet av de kommende månedene. Etterspørselen forventes for eksempel å avta sesongmessig etter USAs kjøresesong, som nå på det nærmeste er over. Mange mener også at overskuddet allerede er der, men at det ikke er fullt ut synlig ennå, ettersom Kina fortsetter å fylle sine strategiske lagre med billig olje.

Les også Markedet trekker lettelsens sukk: – Dette er ikke priskrig Produksjonsøkningen fra Opec+ var ikke uventet etter ryktene i forkant av møtet, og gruppen er neppe på vei inn i en priskrig, tror Ole-Rikard Hammer, Arctic Securities.

Fredag falt Brent-oljen til 65,07 dollar på det laveste. Mandag har den vært opp 2 dollar og stanget over 67 dollar igjen. Den amerikanske lettoljen har også vært opp nesten 2 dollar fra fredagens laveste på 61,19 dollar, til over 63 dollar mandag.

Forklaringen kan være at markedet hadde ventet en større økning. Noen medlemmer valgte også å avstå fra økninger, for å rette opp tidligere overproduksjon. Enkelte produsenter skal ifølge Bloomberg også slite med å finne ekstra kapasitet.

Tilbudet

De viktigste indikatorene, som differansen mellom månedlige futureskontrakter, antyder ifølge Bloomberg også at tilbudet på kort sikt fortsatt er i knappeste laget.

Les også Kina øker oljeimporten Kinas oljeimport steg hele 4,9 prosent i august fra juli.

Det er også verdt å merke seg at OPEC+ kun har ratifisert den første delen av produksjonsøkningen, og at det fortsatt er 1,5 millioner fat pr. dag som er satt på vent. Gruppens siste uttalelse antyder at de kan trekke tilbake nylige økninger dersom situasjonen tilsier det, noe som ifølge Bloomberg også viser at organisasjonens selvsikkerhet kanskje har sine grenser.