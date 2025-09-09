Bjarne Schieldrop: «Markedet er ekstremt stramt»

«At korrelasjonen til naturgass har falt til bare 16 prosent, er et alarmsignal. Det viser at markedet er ekstremt stramt», skriver sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.

Det europeiske kvotemarkedet er en ordning hvor selskaper må kjøpe kvoter for å slippe ut klimagasser. Jo høyere prisen blir, jo dyrere blir det å forurense. I mange år har kvoteprisen fulgt utviklingen i gassmarkedet, men nå har den sammenhengen brutt sammen.

Kvoteprisen ligger nå på 76–77 euro pr. tonn. Det er 12–17 euro høyere enn det som kan forklares av utviklingen i gass- og kraftmarkedet, ifølge analytikeren.

«Når fleksibiliteten på etterspørselssiden er brukt opp, kan vi få klassiske råvaresjokk. Da er det ikke snakk om 20–30 prosent oppgang, men dobling eller tredobling,» skriver Schieldrop.

Han mener prisen i teorien kan skyte opp til 150–200 euro tonnet, eller enda mer, før politikerne blir tvunget til å gripe inn.

For europeisk industri merkes smerten allerede. Aluminiumsverk, sinksmeltere og annen kraftkrevende industri presses hardt. Den tyske kraftprisen for neste år er mer enn dobbelt av historisk snitt.

«Dette er smertefullt, men ikke smertefullt nok til at politikerne reagerer. Skulle vi få en eksplosiv prisoppgang, vil ropene fra industrien bli så høye at EU må handle,» skriver Schieldrop.

EU har fortsatt en reserve av kvoter. Problemet er at de fleste er låst, og frykten for enda høyere priser gjør at de ikke selger. Dermed forblir markedet ekstremt stramt.

«Risikoen er asymmetrisk. Først kan vi få ekstrem oppgang. Deretter kan et politisk inngrep sende kvoteprisen rett ned,» advarer Schieldrop.