Se opptak av DOF Groups kapitalmarkedsdag her.

Tirsdag avholdt offshorerederiet DOF Group (DOFG) en kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere.

Der ga selskapet, med blant andre John Fredriksen og Kristian Siem sopå eiersiden, en oppdatering på strategien fremover, og gikk blant annet i dybden på aktivitetene i Brasil og Nord-Amerika.

Det mange ventet på var om DOF, som startet med å betale utbytter tidligere i år, ville komme med hint om eventuelle økninger i utbyttene. De som holdt ut lenge nok fikk svar.

– Det er ikke Martin (finansdirektør, red.anm) eller jeg som bestemmer utbyttet, men jeg vil bli veldig overrasket om det ikke blir en økning i utbyttet inn i tredje kvartal, sa konsernsjef Mons Asse i DOF under spørsmålsrunden etter presentasjonene..

DOF Group betalte et utbytte på 0,30 dollar pr. aksje til sine aksjonærer i mai, og et tilsvarende utbytte nå i september. Hva som ligger i en «økning»ble ikke sagt.

Stor ordrebok og resultatvekst

DOF har tidligere uttalt en ambisjon om et stabilt og stigende utbytte fremover, og det er flere faktorer som ligger bak.

Under tirsdagens kapitalmarkedsdag ble det pekt på på at dagens ordrereserve gir sterk inntjeningssikkerhet for de kommende årene. Videre peker selskapet på at driftsresultatet, før av- og nedskrivninger (ebitda), ventes å øke i 2026, sammenlignet med inneværende år.

«Basert på en solid ordrereserve knyttet til nye kontrakter som starter opp, samt ratejusteringer i enkelte eksisterende kontrakter, er mange fartøyer forventet å få en økning i ebitda i 2026 sammenlignet med 2025,» skriver rederiet i presentasjonsmaterialet til kapitalmarkedsdagen.

— Vi er ganske komfortable med å si at 2026 vil få et løft i forhold til 2025. Vi er svært positive til markedet, sier Aase.



Selskapet ser samtidig for seg en rask nedbetaling av gjelden. Det mener at det er godt innenfor rekkevidde å oppnå en netto rentebærende gjeld i forhold til ebitda i øvre delen av intervallet 1,5 til 2,0, gitt dagens visibilitet og ordrereserve.

I forrige uke plasserte DOF et obligasjonslån på 150 millioner dollar for å refinansiere gjeld. Det bidrar til at selskapet ikke har noen såkalte ballongforfall de nærmeste årene.d

«Det er dermed et betydelig potensial for aksjonæravkastning utover dagens nivå, samtidig som selskapet opprettholder sin målsetning for gjeldsgraden,» skriver DOF i presentasjonen.

Opprettholder prognosen

DOF-ledelsen holdt for øvrig fast på sin guiding for 2025.

Da Aase & co. la frem resultatene for andre kvartal i forrige måned så de for seg en ebitda i år på 740–770 millioner dollar i 2025.

DOF-sjefen sa da at rederiet hadde en ordrereserve på over 4 milliarder dollar, etter at det hadde vunnet en rekke kontrakter, særlig i Brasil.

Nå opplyser han at ordreboken er på over 5 milliarder dollar, inkludert kontrakter på 800 millioner dollar som nylig er blitt tildelt og sanksjonerte kontrakter fra Petrobras på 700 millioner.