Sikret finansiering på 3,6 milliarder

BW Energy har sikret finansiering tilsvarende 3,6 milliarder kroner til Maromba-prosjektet i Brasil, fra en bankgruppe ledet av kinesiske og arabiske långivere.

Beløpet skal brukes til å oppgradere og utplassere Maromba-produksjonsskipet (FPSO) på Maromba-feltet utenfor Brasil, ifølge en børsmelding tirsdag.

Lånet er strukturert som en prosjektfinansiering med gradvise trekk under byggeperioden og en avdragsprofil over seks og et halvt år etter oppstart av produksjonen, til en rente på 2,8 prosent over referanserenten SOFR. Finansieringen var betydelig overtegnet og vil dekke om lag 80 prosent av de totale kostnadene for prosjektet, opplyses det.

– Fullføringen av denne finansieringen markerer en viktig milepæl i utviklingen av Maromba, og viser vår evne til å sikre konkurransedyktig langsiktig finansiering. Det underbygger vår strategi om å gjenbruke eksisterende produksjonsinfrastruktur, som både reduserer kostnader og miljøavtrykk, samtidig som det gir tilgang til kostnadseffektiv finansiering, kommenterer finansdirektør Brice Morlot.

I tillegg har BW Energy signert en kortsiktig leasingavtale for å kjøpe boreplattformen «BW Maromba B» til en pris på 107,5 millioner dollar. Avtalen er strukturert som en såkalt «bareboat charter» med rentebetalinger frem til en langsiktig finansiering er på plass.