Sist gang et internasjonalt oljeselskap ble børsnotert i Oslo gikk det rett vest. Navnet er Seacrest Petroleo der aksjonærene har tapt rubbel og bit. Nå vil enda et prøve seg.

Gulf Keystone har frem til nå vært børsnotert i London, men ser på muligheten for en dual listing på Oslo Børs, med hjelp fra DNB Carnegie og SB1 Markets.

Oljeselskapet produserer i Kurdistan og ligner litt på DNO, som er mer kjent for norske investorer, men er rendyrket i området nord i Irak. Størrelsen er dog vesentlig mindre, med en markedsverdi som ifølge Yahoo Finance er på rett over 400 millioner dollar – drøye 4 milliarder kroner.

PRODUSERER I KURDISTAN: Et av Gulf Keystones oljefelt. Selskapet

Vil ha ny investorbase

Innsalget til investorer er sterk balanse og offensiv utbyttepolitikk, men interessen kan se ut til å ha uteblitt.

Begrunnelsen for å være børsnotert begge steder er nemlig økt likviditet, samtidig som det er ønskelig med nye investorer – både proffe og mindre proffe. Samtidig er selskapet allerede til stede i egenkapital- og gjeldsmarkedet i Oslo.

Det har også dekning fra flere meglerhus i hovedstaden, og det er norske analytikere som står for mesteparten av analysene på selskapet.

– Kapitalmarkedet i Oslo har lenge støttet Gulf Keystone, først og fremst gjennom tilgang til konkurransedyktig gjeldsfinansiering, og de har en dyp forståelse av selskapet, Shaikan-feltet og den bredere olje- og gassindustrien i Kurdistan, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Planen er å gå innom Euronext Growth før det går på Hovedindeksen. Det skal ikke utstede nye aksjer i forbindelse med noteringen, men skal henvende seg til visse eiere for å se på muligheten for et nedsalg av aksjer slik at interessen fra nye investorer og likviditeten i aksjen økes.