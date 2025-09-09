Bernstein ser «industrielt vendepunkt»: Spår Siem-exit etter fusjon

Meglerhuset Bernstein skriver i en analyse at det ser et «industrielt vendepunkt» i oljeservice, og spekulerer i om Subsea 7s styreleder, Kristian Siem, vil selge seg ut av selskapet etter fusjonen med Saipem.

«Det nylig annonserte oppkjøpet av Chart Industries for 13,6 milliarder dollar av Baker Hughes kan være karakteristisk for en bredere trend: oljeserviceselskaper reduserer sin (mer sykliske) eksponering mot olje og gass. Vi mener Subsea 7s styreleder, Kristian Siem, støtter denne utviklingen,» skriver Bernstein-analytikere ledet av Guillaume Delaby.

Siem-exit?

Basert på kommentarer fra styreleder Siem, som eier 24 prosent av selskapet, i årsrapporten for 2023, «gir oss grunn til å tro at han, samtidig som han har vært en drivkraft bak fusjonen, også kan være fristet til å selge sin eierandel tidlig i 2030-årene.»

«Det leder oss til å tro at han kan bli fristet til å selge sin eierandel på 24 prosent når lockup-perioden utløper i begynnelsen av 2030-årene,» skriver Bernstein.

Les også Siem slakter dagens skattepolitikk: – Spiller på misunnelse Kristian Siem advarer mot at regjeringens politikk driver verdiskapingen ut av landet. Arbeiderpartiet avviser kritikken: – Vi må være villige til å betale for velferdssamfunnet.

Fusjonen mellom Subsea 7 og italienske Saipem, som det skal stemmes over 25. september, er et taktisk grep i forkant av en mer krevende markedsperiode etter 2028, tror meglerhuset.

Samtidig mener analytikerne at fusjonen er en smart industriell beslutning. Den kommuniserte synergien, 300 millioner euro, virker dessuten «svært konservativ».

Høysesong for utbytter

Bernstein estimerer at Subsea 7 vil betale totalt 949 millioner dollar i utbytte i 2026, inkludert et ordinært utbytte på 300 millioner dollar samt to ekstraordinære utbetalinger på henholdsvis 450 og 105 millioner euro i forbindelse med fusjonen.

«2026 bør bli høysesong for Subsea 7-aksjonærene,» heter det.

Subsea 7 handles med omtrent 5 prosent rabatt mot det foreslåtte bytteforholdet i fusjonen.

Dette åpner ifølge Bernstein for en potensiell gevinst dersom man kjøper aksjen før gjennomføring.

Ellers ser det flere triggere:

«Investorer kan bli fristet til å kjøpe aksjen før Saipems kvartalstall 22. oktober, det halvårlige utbyttet 29. oktober og rapporten til Subsea 7 20. november,» skriver Bernstein.

Kursmålet på Subsea 7 oppjusteres fra 231 til 240 kroner, og kjøpsanbefalingen gjentas. Aksjen endte på 197,20 kroner mandag.