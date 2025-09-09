Verden tørster etter energi, ikke minst som følge av kappløpet om å utvikle den beste teknologien basert på kunstig intelligens (AI). I dette ligger en potensiell oppside for investorer, og BlackRock-datterselskapet Global Infrastructure Partners (GIP) hevder ifølge Bloomberg at oppsiden er størst innen geotermisk energi og kjernekraft.

– Begge deler er en del av energidominansen og rene grunnlastressurser som representerer en enorm, enorm mulighet, sa Salim Samaha, ansvarlig forvalter for GIP Transition Fund under Hong Kong Green Week tirsdag.

Les også Trumps «sjokkstrategi»: – Overraskende fort og brutalt President Donald Trumps «sjokkstrategi» for å fjerne klima- og miljøtiltak savner sidestykke, ifølge eksperter.

– Posisjonert for vekst

En energikilde som leverer grunnlast kan levere stabil strømforsyning døgnet rundt, uavhengig av vær og tid. Geotermisk energi går ut på å hente varme fra under jordens overflate, hvor bergarter kan ha temperaturer på flere hundre grader.

SER MULIGHETER: Forvalter Salim Samaha i BlackRock-eide Global Infrastructure Partners. Foto: LinkedIn

Etter at president Donald Trump gjeninntok presidentstolen har USA fjernet subsidier for elbiler, sol og vind, men samtidig opprettholdt insentiver for nettopp geotermisk energi og kjernekraft. For førstnevnte ligger noe av appellen ifølge nyhetsbyrået i at utvinningen ofte bygger på den hydrauliske «frackingen» som brukes til å hente ut skifergass.

Geotermisk energi står i dag for under én prosent av USAs generatorkapasitet, men støtte fra energijaktende teknologikjemper og den amerikanske energiministeren Chris Wright har posisjonert sektoren for vekst.

Et av selskapene som kan dra nytte av dette er USA-baserte Terra-Gen Power, som ifølge Bloomberg er å finne i GIP-porteføljen.

Les også Klimadrivstoff kan gi kostnadsbombe Klimavennlig biodrivstoff kan sende kostandene til Norwegian i taket. Nå vil regjeringen innføre det «så fort som mulig».

– Ørsted saksøker Trump-administrasjonen Ørsted saksøker Trump-administrasjonen i et forsøk på å gjenoppta byggingen av sitt nesten ferdigstilte amerikanske havvindprosjekt, skriver Bloomberg torsdag.

Angriper flere havvindparker Trump-administrasjonen vil stanse havvindprosjekter ved Massachusetts.

– Negative til omstilling

– Selskapet utforsker også muligheter for lavkarbondrivstoff som SAF (sustainable aviation fuel), fornybar diesel, ammoniakk og metanol. Mange av disse er ennå svært dyre, men vil skaleres opp, fortsatte Samaha overfor nyhetsbyrået.

– I USA virker folk i dag å være negative til energiomstillingen, men ser man nærmere på det er biodrivstoff en del av energidominansen og kravene skjerpes, la han til.

Videre interesserer GIP seg ifølge forvalteren for karbonfangst og -lagring – som Trump også er positiv til – og avansert resirkulering som kan gjøre avfall om til «svært nyttige» kjemikalier.

– Vi ser på fire hovedtemaer: elektrifisering, rene drivstoff, sirkulærøkonomi og industrielle partnerskap for avkarbonisering, sa Samaha.