Onsdag starter Pareto Securities’ årlige energikonferanse på Holmenkollen Park Hotel, som er blitt en stor møteplass for bransjetopper og investorer.

– Det blir fullt hus i år. Vi har 2.000 påmeldte, og det er maks kapasitet. For å få plass til alt har vi lagt opp til syv parallelle seminarer fordelt over halvannen dag. Investorinteressen er stigende. Vi måler det på antall én-til-én-møter, og der er vi på all time high, sier Pareto Securities-sjef Christian Jomaas.

Han synes det er stas at styreleder Jon-Erik Reinhardsen i Equinor er en av hovedforedragsholderne.

– Vi har ikke hatt Equinors styreleder hos oss ofte. Han vil uttale seg om både Ørsted, fornybart og energimarkedet generelt, sier Jomaas.

I tillegg kommer Harald von Heyden, som leder fornybare investeringer i Oljefondet. Han forvalter et mandat på 38 milliarder euro.

– Det er relevant fordi vi ser en voldsom vekst i investeringer i energiomstilling – en firedobling siden 2019 – men fremdeles ikke nok, så investeringer i fossilt øker parallelt. Da er det interessant å høre hvordan Oljefondet prioriterer, sier Pareto-sjefen.

– Mye skjer utenfor børs

Siden forrige konferanse har finansmarkedene holdt seg godt, tross uro og volatilitet.

– MSCI World-indeksen har steget 20 prosent, S&P 500 er opp 17 prosent, mens Oslo Børs målt i dollar har gått enda mer. Markedet ser gjennom mye av turbulensen og polariseringen vi har hatt, sier Jomaas.

Oljeprisen har vært svakere, ned 7 prosent det siste året. Samtidig er indeksen for store oljeselskaper opp 9 prosent, mens store grønne aksjer har steget 12 prosent.