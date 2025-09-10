Onsdag starter Pareto Securities’ årlige energikonferanse på Holmenkollen Park Hotel, som er blitt en stor møteplass for bransjetopper og investorer.
– Det blir fullt hus i år. Vi har 2.000 påmeldte, og det er maks kapasitet. For å få plass til alt har vi lagt opp til syv parallelle seminarer fordelt over halvannen dag. Investorinteressen er stigende. Vi måler det på antall én-til-én-møter, og der er vi på all time high, sier Pareto Securities-sjef Christian Jomaas.
Han synes det er stas at styreleder Jon-Erik Reinhardsen i Equinor er en av hovedforedragsholderne.
– Vi har ikke hatt Equinors styreleder hos oss ofte. Han vil uttale seg om både Ørsted, fornybart og energimarkedet generelt, sier Jomaas.
I tillegg kommer Harald von Heyden, som leder fornybare investeringer i Oljefondet. Han forvalter et mandat på 38 milliarder euro.
– Det er relevant fordi vi ser en voldsom vekst i investeringer i energiomstilling – en firedobling siden 2019 – men fremdeles ikke nok, så investeringer i fossilt øker parallelt. Da er det interessant å høre hvordan Oljefondet prioriterer, sier Pareto-sjefen.
– Mye skjer utenfor børs
Siden forrige konferanse har finansmarkedene holdt seg godt, tross uro og volatilitet.
– MSCI World-indeksen har steget 20 prosent, S&P 500 er opp 17 prosent, mens Oslo Børs målt i dollar har gått enda mer. Markedet ser gjennom mye av turbulensen og polariseringen vi har hatt, sier Jomaas.
Oljeprisen har vært svakere, ned 7 prosent det siste året. Samtidig er indeksen for store oljeselskaper opp 9 prosent, mens store grønne aksjer har steget 12 prosent.
– Mange trekker frem Ørsted som et problem, men det er flere selskaper som har levert godt. Et viktig poeng er at mye av investeringene i fornybart skjer utenfor børs, slik som Oljefondet gjør, sier han.
– Risikopremien har falt
Pareto-sjefen peker på en viktig endring i energisektoren: Investorene er villige til å betale mer for oljeselskaper enn før.
– På prising ligger det brede amerikanske markedet på 21 ganger neste års inntjening. I fjor ble de store oljeselskapene priset til 9 ganger, nå er det 12 ganger. Det vi ser, er at risikopremien i energisektoren har kommet betydelig ned fra ESG-bølgen, da mange ville ut av energi. Investorene tror oljealderen vil vare lenger enn man så for seg for bare et par år siden, sier han.
Han mener høyere multipler allerede har begynt å smitte over på transaksjonsmarkedet:
– Når verdsettelsene stiger, får kjøpere mer selvtillit og ambisjoner. Vi ser allerede tegn til økt M&A-aktivitet, og jeg tror det blir mer fremover, sier Jomaas.
Sterkt obligasjonsmarked
Mens det har vært stille på børsnoteringsfronten, har obligasjonsmarkedet eksplodert.
– Kreditt utgjør mer enn halvparten av virksomheten vår. De siste årene har to tredjedeler av kapitalen vi har hentet i obligasjonsmarkedet, kommet utenfor Norden. Halvparten av utstederne er også internasjonale. Dette har utviklet seg til å bli et globalt marked, og vi har brukt mye tid på å bygge opp et bredt nettverk, sier Jomaas.
Han peker på at obligasjoner er en attraktiv finansieringskilde for energiselskaper, spesielt når bankene har strengere utlånsrestriksjoner knyttet til ESG.
Et annet trekk er at oppkjøpsaktiviteten har begynt å ta seg opp.
– Hafnias kjøp av Torm-aksjer er det ferskeste eksempelet. Vi forventer mer M&A på tvers av segmentene shipping, olje, oljeservice og subsea. Seismikk er nesten fullt konsolidert allerede, men ellers er det mye som kan skje, sier Jomaas.
Han tror spesielt oljeservicesektoren kan få mer oppmerksomhet fremover.
– Serviceselskapene prises fortsatt relativt moderat, selv om de har levert bra. Hvis syklusen varer lenger, kan multipler innen servicesektoren stige videre. Det ligger fortsatt potensial der, sier han.