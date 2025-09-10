Spår oljeprisfall: Vil falle betydelig kommende måneder

USAs Energy Information Administration (EIA) venter at Brent-oljen vil falle kraftig i de kommende månedene.

Fra dagens nivå på 68 dollar fatet, venter det amerikanske energibyrået at oljeprisen vil falle til 59 dollar fatet i fjerde kvartal og rundt 50 dollar fatet i første kvartal.

«Vi forventer at lave oljepriser tidlig i 2026 vil føre til reduksjon i tilbudet fra både Opec+ og noen produsenter utenfor Opec, noe som vil dempe lageroppbyggingen senere i 2026», skriver EIA.

For 2026 ventes Brent-oljen i gjennomsnitt å være 51 dollar neste år. Prognosene ble ferdigstilt før Opec+ kunngjorde produksjonsøkningen på 137.000 fat pr. dag for oktober.

Lageroppbygging

Den globale oppbyggingen av oljelagre ventes i gjennomsnitt å være 2,1 millioner fat pr. dag i andre halvdel av 2025, og at den vil forbli høy gjennom 2026, noe som ventes å legge et betydelig nedadgående press på oljeprisene.



I 2026 ventes oljelagrene i snitt å stige med 1,6 millioner fat pr. dag. Perioden med høyest lageroppbygging ventes å være i fjerde kvartal 2025 og første kvartal 2026, med et gjennomsnitt på 2,3 millioner fat pr. dag.

«Vi spår at lageroppbyggingen vil avta i 2026 på grunn av en kombinasjon av høyere global oljeetterspørsel og litt lavere produksjonsvekst, begge som svar på lavere oljepriser», heter det.

Til tross for at den globale oljeproduksjonen har vært høyere enn etterspørselen gjennom sommeren, har det foreløpig ikke vært en betydelig økning i observerbare oljelagre.

«Enkelte datakilder som sporer lagre utenfor OECD, viser en mindre betydelig lageroppbygging enn våre estimater antyder. Denne forskjellen er sannsynligvis et resultat av at noe av overskuddsproduksjonen ender opp i strategiske reserver, spesielt Kina, eller andre lagre som brukes av land til innenlandsk forbruk», heter det.

OECD-lagrene har imidlertid nylig beveget seg over sitt sesongmessige gjennomsnitt fra 2018-2024, fremgår det.