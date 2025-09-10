Nådd full produksjon – før tiden

Det skjer kun drøye 3 måneder etter at Jotuns oljeproduksjon startet ved Balder-feltet, ifølge Vår Energi.

Med alle 14 undervannsbrønnene i full produksjon er det totale produksjonen ved Balder på 110.000 fat oljeekvivalenter (boepd) pr. dag, hvor 80.000 boepd kommer fra Jotun FPSO. De siste 30.000 boepd kommer fra Balder FPU og Ringhorne-feltet.

Dermed er produksjonsnivået nådd før planen, melder Kistos Energy, uten å melde når produksjonen i utgangspunktet var ventet å nå dette volumet.

Det er Vår Energi (90 prosent) og Kistos Energy (10 prosent) som har lisensen på Balder-feltet, hvor Vår Energi er operatøren.

Jotun er et flytende produksjons-, lagrings- og losseanlegg (FPSO) som kort sagt utvinner og laster olje til transportskip. Slepingen til Balder-feltet startet den 13. mars.