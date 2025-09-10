Nei, hydrogen er ikke et klimatiltak

Aner vi en smule desperasjon hos generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum når hennes forsvar mot min beskrivelse av hydrogensløseriet med fellesskapets midler er at man et sted i Møre og Romsdal som heter Pikenes planlegger å produsere hydrogen ved hjelp av elektrolyse basert på overskuddskraft?

Er du redd for, generalsekretær, at allmennheten skal forstå at hydrogen som klimatiltak er «keiserens nye klær» i ny tapning? Er du redd for at bransjens sugerør ned i statskassen skal bli klippet av? Det ser unektelig slik ut. Hvor mye hydrogen skal man produsere på Pikenes, og hvor mye tilskudd fra Enova og Innovasjon Norge er prosjektet basert på? Svarene på spørsmålene er henholdsvis «svært lite» respektive «svært mye», om da prosjektet i det hele tatt blir gjennomført.

Offentlig støtte til hydrogenproduksjon ikke et klimatiltak, men sløseri med offentlige midler

Wilhelmsen viser til det internasjonale energibyrået IEA. Det er fint, fordi det gir også meg anledning til å bringe frem noen tall fra IEA. I rapporten «The Future of Hydrogen» kan man lese at verdens klart største hydrogenprodusent er Kina, og at dagens hydrogenproduksjon medfører utslipp av 1–2 milliarder tonn CO2 årlig, tilsvarende cirka 6 prosent av verdens klimagassutslipp. Vi kan ta med beskrivelsen i «Energi og klima» fra juni 2023 om at ikke bare hydrogenproduksjonen, men også lekkasjene fra produksjonen, medfører klimagassutslipp.

Og ennå har jeg ikke berørt kjernen i problemet, som er at produksjon av hydrogen krever fra 20 prosent til 50 prosent mer energi enn det er energi i hydrogenet. Det siste tallet er hentet fra Aftenposten 16. november 2022, og gjelder hydrogenproduksjon basert på elektrolyse ved hjelp av vannkraft. En bedre illustrasjon av at hydrogen ikke er et klimatiltak, men sløsing med fellesskapets midler i form av meget tvilsomme subsidier til hydrogenindustrien, kan jeg knapt tenke meg. La meg legge til at alle vurderinger jeg har sett av hydrogen som mulig klimatiltak, er basert på hydrogenproduksjon i kombinasjon med karbonfangst og lagring (CCS), og da skal man være veldig klar over at det er «fangsten» og «lagringen» av CO2 som er klimagunstig; hydrogenproduksjonen er grovt klima-ugunstig.

Helt til slutt: Norge var og er en stor hydrogenprodusent, som ledd i produksjon av kunstgjødsel. Hydrogen ble, før man kunne transportere vannkraften, produsert i stor skala på Rjukan, og det berømte tungtvannet var et biprodukt av hydrogenproduksjonen. Men nå som vi kan transportere strøm over lange avstander, er offentlig støtte til hydrogenproduksjon ikke et klimatiltak, men sløseri med offentlige midler. Og om det er EØS-lovlig, er jeg usikker på.

Bjørn Røse

Siviløkonom og tidligere toll- og avgiftsdirektør