Brasilianske Petrobras er verdens største oljeprodusent offshore. Deres investeringsplaner har derfor mye å si for flere norske oljeserviceselskaper. På tampen av hvert år legger Petrobras frem en ny femårs investeringsplan, og nå har deler av denne planen lekket ut til lokal presse.

Hovedbudskapet er at det blir kutt:

«Petrobras er en av de største forbrukerne av subsea-utstyr og -tjenester, samt dypvannsrigger. Dermed er selskapets investeringsplaner viktige for aktørene i denne sektoren. Oppsummert anses det økte fokuset på kostnadskutt som en ulempe for oljeservice, med risiko for at prosjekter blir utsatt,» skriver DNB Carnegie-analytiker Martin Huseby Karlsen i en analyse.

KJEMPEKUTT: Petrobras-sjef Magda Chambriard (t.h.) kutter investeringsbudsjettet med 8 milliarder dollar. Her sammen med Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: Bloomberg

I femårsplanen fra i fjor hadde Petrobras planer om å investere 111 milliarder dollar. I den nye planen, som strekker seg fra 2026 til og med 2030, har oljegiganten planer om å spare 8 milliarder dollar, eller over 80 milliarder kroner.

Oljeprisen ned

– Det blir cirka 10 prosent lavere investeringsbudsjett. Det er ikke noe sjokk at Petrobras gjør kutt siden ledelsen har kommet med signaler om dette en stund, men det er en bekreftelse på det som skjer i markedet. Med lavere oljepris blir Petrobras' rammevilkår dårligere, og da blir det mindre å gjøre for oljeserviceselskapene, sier Karlsen.

For ett år siden så Petrobras for seg en oljepris på 83 dollar pr. fat for den kommende femårsperioden. Det seneste året har oljeprisen falt jevnt og trutt, og nå er prisprognosen nedjustert til 65 dollar pr. fat, ifølge brasilianske medier.