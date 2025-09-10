Brasilianske Petrobras er verdens største oljeprodusent offshore. Deres investeringsplaner har derfor mye å si for flere norske oljeserviceselskaper. På tampen av hvert år legger Petrobras frem en ny femårs investeringsplan, og nå har deler av denne planen lekket ut til lokal presse.
Hovedbudskapet er at det blir kutt:
«Petrobras er en av de største forbrukerne av subsea-utstyr og -tjenester, samt dypvannsrigger. Dermed er selskapets investeringsplaner viktige for aktørene i denne sektoren. Oppsummert anses det økte fokuset på kostnadskutt som en ulempe for oljeservice, med risiko for at prosjekter blir utsatt,» skriver DNB Carnegie-analytiker Martin Huseby Karlsen i en analyse.
I femårsplanen fra i fjor hadde Petrobras planer om å investere 111 milliarder dollar. I den nye planen, som strekker seg fra 2026 til og med 2030, har oljegiganten planer om å spare 8 milliarder dollar, eller over 80 milliarder kroner.
Oljeprisen ned
– Det blir cirka 10 prosent lavere investeringsbudsjett. Det er ikke noe sjokk at Petrobras gjør kutt siden ledelsen har kommet med signaler om dette en stund, men det er en bekreftelse på det som skjer i markedet. Med lavere oljepris blir Petrobras' rammevilkår dårligere, og da blir det mindre å gjøre for oljeserviceselskapene, sier Karlsen.
For ett år siden så Petrobras for seg en oljepris på 83 dollar pr. fat for den kommende femårsperioden. Det seneste året har oljeprisen falt jevnt og trutt, og nå er prisprognosen nedjustert til 65 dollar pr. fat, ifølge brasilianske medier.
– Når oljeprisen er lavere, får oljeselskapene inn mindre cash. Dermed må også investeringsbudsjettene tas ned. I det korte bildet betyr det ikke så mye for selskapene som har mye Brasil-eksponering fordi de fleste av Petrobras prosjekter er store og strekker seg over mange år. Så mesteparten av det som skal gjøre i 2026 og 2027 er i stor grad låst allerede, sier Karlsen.
Blant de store riggselskapene kommer 40 prosent av Seadrills driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) i 2026 fra Petrobras, etterfulgt av både Valaris og Transocean med 20 prosent og Noble med bare 10 prosent, ifølge Karlsen.
For de brasilianske selskapene Ventura Offshore og Constellation, som begge er notert på Oslo Børs, vil 75 prosent av førstnevntes ebitda i 2027 komme fra Petrobras, men Constellation får nesten alle sine inntekter fra Petrobras. Av subsea-aktørene stammer omtrent 40 prosent av Subsea 7s ordrebok fra Petrobras, mens 80 prosent av Paratus Energy Services' forventede ebitda i 2026 kommer fra Brasil.
Christen Sveaas og Arne Fredly er tungt inne i Ventura Offshore, mens John Fredriksen er hovedeier i Paratus.
Flere kutt i vente
– Budskapet til Petrobras føyer seg inn i rekken av lignende uttalelser fra det andre oljeselskap. Investeringsplanene for de neste par årene er ganske konservative, sier Karlsen.
– Den største verdidriveren for oljeservice-selskapene er hvor mye penger kunden deres bruker. Nå ser vi at denne bruken flater ut. Og hvis oljeprisen holder seg på dagens nivå, vil det komme ytterligere kutt, legger han til.
I DNB Carnegie-analysen står det at 98 prosent av Petrobras eksisterende investeringsplan tåler en oljepris på 45 dollar pr. fat.
Til tross for kuttsignalene fra Petrobras, var de fleste oljeserviceaksjene opp onsdag ettermiddag. Ventura Offshore klarte seg helt klart best med et kurshopp på hele 4,7 prosent onsdag ettermiddag. Constellation gjorde det dårligst med et kursfall på 0,9 prosent, dog på veldig lav omsetning.