Neptun Deep-utbyggingen i Svartehavet, utenfor kysten av Romania, vil munne ut i EUs største gassfelt når de første leveransene etter planen kommer i 2027. Og stadig nye kunder tegner seg, melder Bloomberg.

HANKER INN AVTALER: OMV Petrom, ledet av Christina Verchere. Foto: Bloomberg

– Vi har nylig inngått et par avtaler, og signert en kontrakt med tyske Uniper. Det finnes noen svært modne markeder i Europa for dette. Kjøpere er interessert i å diversifisere sine porteføljer. Ingen legger alle eggene i én kurv lenger, sier OMV Petrom-sjef Christina Verchere under Gastech-konferansen i Milano onsdag.

Kjærkommen tilvekst

OMV Petrom, et datterselskap av østerrikske OMV, er operatør og eier lisensen 50/50 sammen med det rumenske statlige selskapet Romgaz. Ved full kapasitet snakker vi om en årlig produksjon på omtrent 8 milliarder kubikkmeter (bcm), noe som vil gjøre Romania til EUs største gassprodusent.

Rundt 4 milliarder euro skal være investert i feltet som er estimert til 100 milliarder bcm, en kjærkommen tilvekst for et EU som prøver å frigjøre seg fra russisk gass.

– Gassen vår vil være konkurransedyktig selv om Europa har lovet å øke importen av amerikansk LNG i tråd med den nylige handelsavtalen med USA, fortsetter Verchere overfor nyhetsbyrået.

– Mikroskopisk CO2-avtrykk

– Vi trenger ikke å fryse produktet vårt og sende det med skip. Vi leverer det direkte til det europeiske markedet, og vårt operasjonelle CO2-avtrykk er mikroskopisk sammenlignet med LNG, legger hun til.

Verchere vil overfor Bloomberg ikke røpe hvilke selskaper OMV Petrom forhandler med, men opplyser om at det vil fleksibelt hvor mye gass som selges på langsiktige kontrakter og hvor mye som vil gå til spotmarkedet.

Reuters skrev i januar i år at kontrakten inngått med tyske Uniper går over fem år og gjelder levering av 15 TWh gass, tilsvarende rundt 1,5 prosent av Tysklands gassimport i 2024.