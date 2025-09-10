Oljelagrene i USA øker

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 3,9 millioner fat til 424,6 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 1,1 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 1,5 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 4,7 millioner fat. Det var ventet at bensinlagrene skulle falle med 0,1 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 0,2 millioner fat.

Onsdag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje for 66,90 dollar, opp 0,8 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 63,11 dollar, opp 0,8 prosent.