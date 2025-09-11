Offshorearbeidere: Tusenvis i fare etter nye vektkrav

Storbritannias olje- og gassindustri vil innføre en ny vektgrense på 124 kilo for offshorearbeidere fra oktober 2026, melder Upstream, som viser til bransjeorganisasjonen Offshore Energies UK.

Offshorearbeidere har blitt tyngre de siste 17 årene, og den gjennomsnittlige arbeidstageren veier nå 96,6 kilo, opplyser helse- og sikkerhetsansvarlig Graham Skinner i bransjeorganisasjonen.

Opptil 3.000 personer risikerer å bli satt på bakken som følge av de nye retningslinjene, sier Skinner.

3.000 personer tilsvarer 7,5 prosent av hele den britiske offshorearbeidsstokken.

Gjennomsnittsvekten har økt jevnt i den britiske befolkningen generelt, men vekten blant offshorearbeidere har økt enda raskere de siste årene, skriver Upstream.

Bakgrunnen for vektkravet er bekymringer om at tyngre arbeidstagere ikke kan vinsjes opp på en trygg måte av søk- og redningshelikoptre.

«Selv om bransjen allerede har tilpasset seg med større redningsvester, livbåtseter og oppgradert fallsikring, vekker endringene bekymring for jobbsikkerhet og støtte i gjennomføringen, i en tid der arbeidsstyrken i Nordsjøen allerede er under press,» skriver Clarksons Securities.