OKEA melder om oljefunn ved Brage

Ifølge OKEA er funnet gjort i brønn 31/4-A-15 B. Foreløpige beregninger viser et potensial på opptil 33 millioner fat oljeekvivalent, fremgår det av en melding fra Sokkeldirektoratet.

I Cookformasjonen er størrelsen anslått til 0,3–1,11 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalent, tilsvarende 2–7 millioner fat. I Statfjordgruppen er anslaget 2,2–4,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalent, tilsvarende 14–26 millioner fat.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 055 vurderer ifølge OKEA å knytte funnet opp til Bragefeltet.

Brønnen ble boret fra Brage for å påvise petroleum i reservoarbergarter fra nedre jura. Den traff 19,1 meter olje i Cookformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 39,3 meter, med moderate reservoaregenskaper. Olje/vann-kontakt ble ikke funnet.

I Statfjordgruppen traff brønnen 55,5 meter olje i sandstein på til sammen 57 meter, med moderat til gode reservoaregenskaper. Her ble olje/vann-kontakt påvist på 2.616 meter under havbunnen.

Ifølge OKEA ble brønnen ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnbanen ble boret til 10.160 meter målt og 2.759 meter vertikalt dyp, og er nå permanent plugget og forlatt.