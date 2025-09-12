Bygg ut vann-, vind- og solkraft

Statkraft har levert det som må sies være et moderat innspill til kjernekraftutvalget. Vi anbefalte å vurdere kjernekraft opp mot andre teknologier når og hvis kostnadene faller. Dette faller Håvard Kristiansen i Norsk Kjernekraft tungt for brystet.
Landvind kan levere kraft til en pris industrien er villig til å betale. Statkraft har vært tydelig på at det beste antagelig vil være en kombinasjon av vann, vind og havvind. Sol kan også bidra. Kristiansen slår derfor inn åpne dører når han sier at landvind alene ikke kan dekke norsk kraftbehov.
Å tjene penger diskvalifiserer oss ikke fra å ha en mening om kraftsystemet
Kristiansen lanserer en teori om at Statkraft «jobber hardt for at ingen andre løsninger skal slippe til» fordi han mener vi vet det vil bygges lite i Norge og heller vil tjene på høye priser.
Det er riktig at kraftprodusenter tjener penger på kraft. For Statkrafts del går mesteparten av overskuddet vårt tilbake til staten. De siste fem årene har vi betalt 53 milliarder kroner i utbytte og 73 milliarder i skatt til fellesskapet.
Å tjene penger diskvalifiserer oss ikke fra å ha en mening om kraftsystemet. Antagelig har også Kristiansens medlemmer både et ønske om inntjening og sine egne syn.
Kristiansen anerkjenner ikke at norsk kraftbehov kan løses på andre måter enn å bygge reaktorer. Det er underlig, gitt at det er betydelig usikkerhet knyttet til kostnadene. Statkraft sier at når kostnadene faller, vil det være naturlig å vurdere også denne teknologien opp mot andre teknologier.
Julie Wedege
Direktør for politikk og eierskap i Statkraft