Goldman Sachs har regnet på hvor mye Equinor kan tjene på å skille ut fornybarvirksomheten.

Storbanken tar ikke stilling til hvor sannsynlig dette er, men viser til uttalelser fra Equinors styreleder Jon Erik Reinhardsen, som sa at han har et «open mind» om en mulig tettere tilknytning til Ørsted – som kan inkludere en potensiell sammenslåing av selskapenes vindaktiva.

Meglerhuset AlphaValue skriver at Reinhardsens uttalelser «styrker vår oppfatning om at det ikke er et spørsmål om Equinor vil øke eierandelen sin utover ti prosent, men heller når».

Langt lavere breakeven

Equinors fornybardivisjon utgjør 6 prosent av selskapets bokførte verdi for 2024 og er for øyeblikket kontantstrømnegativ. For perioden 2025–2027 anslår Goldman et samlet organisk investeringsbehov på 5 milliarder dollar relatert til virksomheten.

«En mulig de-konsolidering kan føre til en årlig FCF-økning på 1,7–2,0 milliarder dollar i perioden 2025–2027», fastslår Goldman-analytiker Michele Della Vigna.

Et slikt grep vil ifølge analytikeren redusere Equinors break-even for totalavkastning (inkludert utbytter og tilbakekjøp) i 2026 fra dagens 75 dollar fatet til 62 dollar – lavere enn snittet i sektoren på 73 dollar fatet.

«Det ville løfte Equinors estimerte FCF-yield i 2026 fra 9,1 prosent til 11,9 prosent, sammenlignet med sektorens snitt på 9,2 prosent,» heter det.

Empire Wind

Equinor bærer pr. i dag hele investeringsbelastningen for Empire Wind-prosjektet i USA. Dessuten er det en betydelig kapitalbinding, og det må forventes negativ fri kontantstrøm i flere år.

Fornybarsatsingen vil gi en negativ fri kontantstrøm på mellom 1,6 og 2 milliarder dollar pr. år fra 2025 til 2027, anslår Della Vigna.

Selskapets bokførte verdi for fornybarvirksomheten var 4,7 milliarder dollar i 2024, med 1,2 GW installert kapasitet og 2,5 GW under utbygging. I tillegg har Equinor 9,4 GW i planleggingsfase.

Kursmål og anbefaling

Goldman Sachs gjentar kursmålet på 220 kroner samt salgsanbefalingen.

«Vår anbefaling gjenspeiler at vi ser bedre risikojustert avkastning andre steder i sektoren,» skriver analytikerne.