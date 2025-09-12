Pareto-konferansen: Analytikernes dom

Under Pareto-konferansen la olje- og gasselskapene i stor grad vekt på lønnsomhet og robusthet mot svingninger i råvarepriser. Mange fremhevet sin sterke balanse og disiplinerte tilnærming til prosjekter med lav break-even på 40 dollar fatet eller lavere.
Dette støtter fortsatt høye aksjonærutdelinger, også i møte med den nylige svakheten i oljeprisen, skriver Pareto-analytikerne i en oppsummerende kommentar.
«Til tross for at dagens kontantstrøm blant mange selskaper støtter 10 prosent eller høyere utbytte, var investorstemningen mer forsiktig – drevet av potensialet for et overforsynt marked for olje, ettersom Opec har annonsert raske produksjonsøkninger fremover», skriver analytikerne.
Fornybar energi
Utviklere av fornybar energi forble optimistiske med tanke på solcelle- og batteriprosjekter, som har sett en fortsatt nedgang i kostnadene de siste årene. Pareto peker blant annet på Scatec, Cloudberry, Orrön og Magnora som alle utvikler hybridprosjekter med solcelle- og batteri.
Politisk risiko er fortsatt den viktigste utfordringen i Norden – spesielt for landbasert vind», heter det.
Oljeservice
Subsea-selskapene fortsetter å rapportere anbudsaktivitet nær rekordhøye nivåer, og den lavere oljeprisen har enda ikke lagt en demper på diskusjonene med kunder, ifølge Pareto.
Mens Brasil har drevet etterspørselsveksten de siste årene og forventes å stabilisere seg, peker både rigg- og subsea-selskapene på Afrika som en kilde til økende etterspørsel fremover.
«Investorene er fortsatt skeptiske og veier det opp mot et svekket makroøkonomisk bakteppe, som sannsynligvis vil legge press på budsjettene til olje- og gasselskapene», heter det.
For dypvannsriggene merker Pareto seg at antallet rigger henger etter investeringene til olje- og gasselskapene, noe meglerhuset hovedsakelig tilskriver volatilitet, og som tyder på rom for høyere aktivitet i andre halvår av 2026, også i tilfelle om investeringstakten blir lavere.
«Gitt de rekordstore ordrebøkene, strukturelt strammere markeder og støttende inntjening på kort sikt, er investorene naturligvis mer komfortable med subsea-selskapene».
Blant jackup-selskaper oppleves en forsiktig optimisme i både Mexico, på grunn av statlig støtte, så vel som i Saudi-Arabia, hvor riggtallet nå er tilbake på nivåene i 2018-2022 og Aramco sannsynligvis ikke vil kutte aktiviteten ytterligere.
Mens segmenter med lengre sykluser har vært mer beskyttet, merket seismikkselskapene virkelig effekten av lavere oljepriser og makroøkonomisk usikkerhet i andre kvartal.
«Med oljepriser som har fortsatt å falle siden den gang, var seismikkselskapene naturlig nok forsiktige med tanke på de kortsiktige utsiktene», skriver Pareto.
Mens subsea-markedet gjør det bra, ser Pareto ser også en viss svekkelse for mindre fartøystyper, med lavere etterspørsel etter prosjekter med kortere sykluser ettersom investeringsbudsjettene er trimmet. Dette har ført til mer tomgangstid, økt konkurranse og prispress.
«Mens snakk pekte på optimisme for 2026 basert på nåværende anbud, er ordreboken for nybygg bredt anerkjent som en motvind med hovedtyngden av leveransene planlagt til 2027»
Blant amerikanske skiferselskaper forventes investeringer og aktivitet å forbli dempet, noe som sannsynligvis vil føre til ytterligere nedgang i skiferoljeproduksjonen, konkluderer Pareto.
Tankskip
Den kraftige økningen i fraktratene for tankskip satt et sterkt bakteppe for årets konferanse. Aldringen av flåten vil forbli et problem, mener analytikerne, med svært få – om noen – VLCC-skip over 20 år som handler i det lovlige markedet.
«Selv om bestillingsaktiviteten har tatt seg opp, er skredet av skip som blir gamle fortsatt mye mer betydelig», heter det.
Tørrbulk
Tonen blant tørrbulkselskapene var positiv, med markeder som allerede er «ganske gode» i det som skulle være et venteår før volumene virkelig begynner å strømme gjennom 2026.
Flåteveksten vil være beskjeden, og også her edels en stor del av flåten raskt. Utbytte vil uten tvil forbli en prioritet, med begrenset appetitt for nybygg, skriver analytikerne.
Container
De få containerselskapene som var til stedet var også relativt konstruktive i sine utsikter. Wallenius Wilhelmsen erkjente at kontraktsandelen er nødt til å komme ned igjen, men avviste også fullstendig narrativet om at kunder muligens vil gå ut av eksisterende avtaler.