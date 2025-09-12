Pareto-konferansen: Analytikernes dom

Under Pareto-konferansen la olje- og gasselskapene i stor grad vekt på lønnsomhet og robusthet mot svingninger i råvarepriser. Mange fremhevet sin sterke balanse og disiplinerte tilnærming til prosjekter med lav break-even på 40 dollar fatet eller lavere.

Dette støtter fortsatt høye aksjonærutdelinger, også i møte med den nylige svakheten i oljeprisen, skriver Pareto-analytikerne i en oppsummerende kommentar.

«Til tross for at dagens kontantstrøm blant mange selskaper støtter 10 prosent eller høyere utbytte, var investorstemningen mer forsiktig – drevet av potensialet for et overforsynt marked for olje, ettersom Opec har annonsert raske produksjonsøkninger fremover», skriver analytikerne.

Fornybar energi

Utviklere av fornybar energi forble optimistiske med tanke på solcelle- og batteriprosjekter, som har sett en fortsatt nedgang i kostnadene de siste årene. Pareto peker blant annet på Scatec, Cloudberry, Orrön og Magnora som alle utvikler hybridprosjekter med solcelle- og batteri.

Politisk risiko er fortsatt den viktigste utfordringen i Norden – spesielt for landbasert vind», heter det.

Oljeservice

Subsea-selskapene fortsetter å rapportere anbudsaktivitet nær rekordhøye nivåer, og den lavere oljeprisen har enda ikke lagt en demper på diskusjonene med kunder, ifølge Pareto.

Mens Brasil har drevet etterspørselsveksten de siste årene og forventes å stabilisere seg, peker både rigg- og subsea-selskapene på Afrika som en kilde til økende etterspørsel fremover.

«Investorene er fortsatt skeptiske og veier det opp mot et svekket makroøkonomisk bakteppe, som sannsynligvis vil legge press på budsjettene til olje- og gasselskapene», heter det.

For dypvannsriggene merker Pareto seg at antallet rigger henger etter investeringene til olje- og gasselskapene, noe meglerhuset hovedsakelig tilskriver volatilitet, og som tyder på rom for høyere aktivitet i andre halvår av 2026, også i tilfelle om investeringstakten blir lavere.

«Gitt de rekordstore ordrebøkene, strukturelt strammere markeder og støttende inntjening på kort sikt, er investorene naturligvis mer komfortable med subsea-selskapene».

