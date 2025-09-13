Vil stoppe nytt havvindprosjekt

Trump-administrasjonen har bedt en føderal domstol om å avslå godkjenningen av havvindprosjektet Maryland Offshore Wind, med en prislapp på 6 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

Ifølge et rettsdokument innsendt fredag ønsker Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) å annulere en tidligere gitt tillatelse til prosjektet. Trump-administrasjonen har tidligere signalisert at det ønsker å stoppe utbyggingen av vindparken.

BOEM argumenterer for at det tidligere har undervurdert hvilken påvirkning vindparken vil ha på redningshelikoptere og kommersiell fisking i området, da det ga godkjenningen under Biden-administrasjonen.

Maryland Offshore Wind utvikles av US Wind, med Apollo Global Management og Toto Holding på eiersiden. Vindparken skal i utgangspunktet bestå av 114 turbiner og vil ligge rundt 10 nautiske mil utenfor kysten av Ocean City i Maryland.

President Donald Trump har gått aggressivt til verks for å stanse utviklingen av flere havvindprosjekter etter at han inntok det ovale kontor tidligere i år.

Først pauset han Equinors Empire Wind 1 utenfor New York. I august stanset han Ørsteds Revolution Wind langs kysten av Massachusetts.