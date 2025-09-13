Det brygger til kamp. Og ikke en hvilken som helst kamp, men en av de største i nyere tid. På den ene siden er Kistefos og Christen Sveaas. På den andre: Kjell Inge Røkke og Aker Capital.

Bakgrunnen er en rekke transaksjoner i tilknytning til refinansiering av Solstad Offshore. Kistefos mener prosessen innebar en massiv verdioverføring til Aker på bekostning av andre aksjonærer, mens Aker avviser påstandene og hevder refinansieringen styrket selskapet. Erstatningskravet kan komme opp i flere milliarder kroner.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, sa styreleder Christen Sveaas.

Hele 13 uker er satt av i Oslo tingrett med startskudd 7. oktober.

– Aker Capital bestrider erstatningskravet, som er grunnløst mot alle de saksøkte. Refinansieringen av Solstad Offshore var nødvendig da den ble besluttet, heter det i Aker Capitals ferske sluttinnlegg.

Helt andre intensjoner

I sluttinnlegget kommer det frem at Kjell Inge Røkke skal vitne sammen med en rekke andre Aker-topper. Også DNBs Bern Blikstad er kalt inn til vitneboksen. Aker-sjef Øyvind Eriksen skal gi partsforklaring.

Aker mener at Kistefos aldri hadde noen intensjon om å støtte selskapet.

«Bevisene viser i stedet at Kistefos hadde planer om å styrke konkurrerende rederier hvor Kistefos er stor eier, på bekostning av Solstad», skriver Aker i innlegget.

«Særlig var det planer om at Kistefos-eide Viking Supply Ships skulle bli en stor aktør for ankerhåndteringsskip, der de kunne utnytte den pressende situasjonen til å kjøpe ut AHTS-skip fra Solstad Offshore», heter det videre.

– Tjent flere hunder mill.

Kistefos forsøker å framstille rettssaken som et «aksjonæropprør», hevder Aker.

«Faktum er imidlertid at aksjeeierne pr. i dag har omtrent doblet verdiene sine etter refinansieringen. Avkastningen er tre ganger bedre enn Oslo Børs i samme periode, og er på line med de 10 prosent beste selskapene målt etter verdiutvikling.»

«Kistefos alene har tjent flere hundre millioner kroner etter refinansieringen som de krever erstatning for.»