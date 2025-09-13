Kalt inn til vitneboksen

Kjell Inge Røkke er kalt inn til vitneboksen i Solstad-striden. – Aker Capital bestrider erstatningskravet, som er grunnløst mot alle de saksøkte.

Publisert 13. sep. | Oppdatert 14. sep.
SKAL VITNE: Kjell Inge Røkke er kalt inn til vitneboksen i Solstad-striden. Foto: Iván Kverme
Det brygger til kamp. Og ikke en hvilken som helst kamp, men en av de største i nyere tid. På den ene siden er Kistefos og Christen Sveaas. På den andre: Kjell Inge Røkke og Aker Capital.

Bakgrunnen er en rekke transaksjoner i tilknytning til refinansiering av Solstad Offshore. Kistefos mener prosessen innebar en massiv verdioverføring til Aker på bekostning av andre aksjonærer, mens Aker avviser påstandene og hevder refinansieringen styrket selskapet. Erstatningskravet kan komme opp i flere milliarder kroner.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, sa styreleder Christen Sveaas.

Hele 13 uker er satt av i Oslo tingrett med startskudd 7. oktober.

– Aker Capital bestrider erstatningskravet, som er grunnløst mot alle de saksøkte. Refinansieringen av Solstad Offshore var nødvendig da den ble besluttet, heter det i Aker Capitals ferske sluttinnlegg.

Helt andre intensjoner

I sluttinnlegget kommer det frem at Kjell Inge Røkke skal vitne sammen med en rekke andre Aker-topper. Også DNBs Bern Blikstad er kalt inn til vitneboksen. Aker-sjef Øyvind Eriksen skal gi partsforklaring.

Aker mener at Kistefos aldri hadde noen intensjon om å støtte selskapet.

«Bevisene viser i stedet at Kistefos hadde planer om å styrke konkurrerende rederier hvor Kistefos er stor eier, på bekostning av Solstad», skriver Aker i innlegget.

«Særlig var det planer om at Kistefos-eide Viking Supply Ships skulle bli en stor aktør for ankerhåndteringsskip, der de kunne utnytte den pressende situasjonen til å kjøpe ut AHTS-skip fra Solstad Offshore», heter det videre.

– Tjent flere hunder mill.

Kistefos forsøker å framstille rettssaken som et «aksjonæropprør», hevder Aker.

«Faktum er imidlertid at aksjeeierne pr. i dag har omtrent doblet verdiene sine etter refinansieringen. Avkastningen er tre ganger bedre enn Oslo Børs i samme periode, og er på line med de 10 prosent beste selskapene målt etter verdiutvikling.»

«Kistefos alene har tjent flere hundre millioner kroner etter refinansieringen som de krever erstatning for.»

Dette er saken

  • Christen Sveaas’ private selskap Kistefos har gått til søksmål mot Kjell Inge Røkkes Aker Capital, styret og konsernsjef i Solstad Offshore og Pareto Securities etter refinansieringen i Solstad Offshore som ble avsluttet i 2024.
  • Bakgrunnen er det Kistefos mener var en grov forskjellsbehandling av aksjonærene og tap som aksjonærene ble påført som følge av den måten refinansieringen ble gjennomført på.
  • Refinansieringen ble gjort i det nyopprettede Solstad Maritime, som fikk overført 35 av 43 skip fra Solstad Offshore. Aker bidro med 2,25 milliarder kroner i friske penger i det nye selskapet, samtidig som det Aker-dominerte rederiet AMSC gikk inn med skipet «Normand Maximus» – verdsatt til én milliard kroner – med oppgjør i aksjer.
  • Ifølge Kistefos innebar planen en direkte overføring av verdier og kontroll til Aker, mens Solstad Offshore ble tappet for minst 3,7 milliarder kroner.
  • Rettssaken starter i oktober, men i forkant har det blant annet vært strid om hvilke bevis som skal innhentes og fremlegges, deriblant lydopptak fra møter og telefonsamtaler.

