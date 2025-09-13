Midt i milliardkonflikten mellom Christen Sveaas’ Kistefos og Kjell Inge Røkkes Aker dukker det opp et oppsiktsvekkende telefonopptak.

I sitt sluttinnlegg til Oslo Tingrett hevder Aker at Fearnley Securities, som er Kistefos’ rådgiver, internt beskrev sitt alternative refinansieringsforslag som et «skuespill».

Striden mellom Sveaas og Røkke springer ut av restruktureringsplanen for Solstad Offshore, lagt frem i oktober 2023. Kistefos har siden påstått at den vedtatte planen overførte verdier og kontroll til Aker på bekostning av de øvrige aksjonærene, mens Aker mener avtalen reddet selskapet og skapte betydelig verdier.

På vegne av Kistefos la Fearnley frem en alternativ løsning i januar 2024 — en fortrinnsrettsemisjon på 4,2 milliarder kroner i et nytt selskap, der alle aksjonærer kunne delta. Kistefos hevdet at planen ivaretok prinsippet om likebehandling og samtidig tilfredsstilte bankenes krav.

Dette er saken Christen Sveaas’ private selskap Kistefos har saksøkt styret og konsernsjefen i Solstad Offshore, samt Aker Capital, Pareto Securities og Frank O. Reite etter refinansieringen av Solstad Offshore som ble sluttført i 2024..

Søksmålet gjelder likebehandling av aksjonærer og de økonomiske konsekvensene av refinansieringsprosessen.

Refinansieringen ble gjennomført i et datterselskap av Solstad Offshore, Solstad Maritime, som fikk overført 35 av de 43 skipene som Solstad Offshore eide.

Aker bidro med 2,25 milliarder kroner i kapital, med oppgjør i aksjer. Akers deleide selskap AMSC gikk inn med skipet «Normand Maximus», verdsatt til 1 milliard kroner, mot oppgjør i aksjer.

Øvrige aksjonærer i Solstad Offshore fikk tegningsrettigheter og mulighet til å tegne aksjer i Solstad Maritime for inntil 750 millioner kroner.

Kistefos hevder at løsningen innebar en overføring av verdier og kontroll til Aker, mens Solstad Offshore ble tappet for milliarder av kroner.

Rettssaken starter 7. oktober, og ventes å vare i over to måneder.

Avslørt av lydopptak

Aker avviser at dette var realistisk.

I sluttinnlegget peker selskapet på at Fearnley aldri klarte å fylle emisjonsboken, og at potensielle investorer kun var villige til å delta til en kurs på 5–10 kroner – langt under de 22 kronene som ble oppnådd i den faktiske refinansieringen. Telefonopptaket, mener Aker, underbygger at forslaget aldri var reelt.

«Meglerhuset klarte ikke å få nok investorer til å «fylle boken» uten Aker Capital. Samtidig omtalte Fearnley sitt eget forslag som et «skuespill» i lydopptak av telefonsamtaler,» heter det.

I tillegg hevder Aker at Kistefos og Fearnley hadde egne motiver knyttet til Sveaas-kontrollerte Viking Supply Ships, og at strategien var å presse frem et billigsalg av Solstad-skip til fordel for Viking-flåten.

Bruker det som passer

«I stedet for å se på vanlige investorforventninger ved emisjoner i aksjemarkedet, bruker Kistefos et selektivt utvalg av skipsmeglervurderinger som er utarbeidet for andre formål og under andre forutsetninger. Kistefos har til og med lagt bort skipsmeglerverdier de hadde tilgang til, og betalt for, men som ikke «passer» inn i historien,» skriver Aker i sluttinnlegget.

Opplysningen føyer seg inn i rekken av stridstemaer før hovedforhandlingen i oktober. Da skal tingretten ta stilling til Kistefos’ påstand om at refinansieringen tappet Solstad Offshore for milliarder, mens Aker hevder avtalen reddet selskapet og skapte store verdier for aksjonærene.

Advokatfullmektig Caroline Lium-Valmot, som har representert Fearnley Securities, har foreløpig ikke besvart Finansavisens henvendelser.

Kistefos-sjef Bengt Rem skriver i en SMS til Finansavisen at de ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i media, og de har således ingen kommentar til ssluttinnlegget.