Striden om Solstad Offshore skal behandles i Oslo tingrett gjennom 13 uker denne høsten. Kistefos og over 40 medaksjonærer har saksøkt Aker Capital, styret i Solstad og Pareto Securities, for det de mener er grov forskjellsbehandling under refinansieringsprosessen.

I et rettsinnlegg hevder Christen Sveaas og Kistefos at prosessen har påført aksjonærene i rederiet et tap på mellom 2,3 og 3,1 milliarder kroner. Han anklager samtidig Kjell Inge Røkke for grådighet og ulovligheter, ved å presse frem en løsning i hans favør, ifølge Dagens Næringsliv.

«Lydopptak fra Paretos samtaler viser at Aker Capital la et utilbørlig press på både styret, selskapets daglige leder og Pareto for å tvinge gjennom en løsning på sine premisser. Presset kom fra øverste hold i Aker-systemet ved hovedeier, Kjell Inge Røkke, og konsernsjef, Øyvind Eriksen», skriver advokatene til Sveaas i innlegget.

De hevder samtidig at Røkke og Eriksen kom en rekke konkrete trusler. Blant annet skulle styret i Solstad Offshore kastes, og opsjoner verdt langt over 100 millioner eid av Solstad-familien skulle nulles. Samtidig skulle Pareto fjernes fra oppdraget, og følgelig miste honoraret på 50 millioner. De ville heller aldri få et oppdrag fra Aker-systemet, en av sine viktigste klienter, igjen.

Kistefos har vedlagt et lydopptak der Pareto-sjef Christian Jomaas forteller rett ut at dette er tilfellet.

«For at hvis det ble stående dette her, så kunne han garantere at Pareto fikk aldri et oppdrag fra Aker igjen. Vi kunne godt dra på jakt og sånn, men fikk aldri et oppdrag fra Aker igjen», sier Jomaas til kollegaen Tarjei Mellin-Olsen, ifølge DN.