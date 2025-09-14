Høyre og Arbeiderpartiet svikter næringslivet. Privathusholdninger får tilbud om Norgespris, mens næringslivet i Sør-Norge påføres store ekstrakostnader og svekket konkurranseevne. Regningen for Norgespris må betales av fellesskapet, samtidig som EØS-regelverket hindrer strømstøtte til næringslivet. Når eksisterende strømavtaler løper ut og må reforhandles, risikerer kraftkrevende industri å måtte legge ned. Det skaper også en urimelig konkurransevridning mellom næringslivet i nord og sør.

Med kontroll på eksporten kan vi til og med legge flere kabler

Innføres nye prisområder, blir det mulig med lav strømpris uten å komme i konflikt med EØS-regelverket.

EØS-regelverket krever fri strømflyt i utenlandskablene, der prisforskjellen i hver ende bestemmer retningen på strømmen. Er prisen lavere i Norge, blir det eksport. Er den lavere i Europa, blir det import. Med lik pris, stopper strømflyten.

Norge er delt i fem prisområder – to i nord og tre i sør. Tidligere var strømprisen stort sett lik i hele landet. Etter byggingen av nye utenlandskabler fra Sør-Norge oppsto et prisskille, fortsatt billig strøm i nord og dyr strøm i sør. Begrenset overføringskapasitet mellom nord og sør skjermer Nord-Norge for prissmitte. Samtidig styrer Statnett hvor mye strøm som flyter mellom prisområdene, og avgjør dermed indirekte strømprisen.

Vi har nasjonal råderett over inndelingen av prisområder og strømflyten mellom dem. Ved å etablere nye prisområder rundt de to siste utenlandskablene kan Statnett regulere strømflyten inn og ut, og dermed indirekte påvirke prisnivået og eksporten.

Forutsetningen for lavere strømpris er kontroll på strømeksporten. Å bygge ut mer kraft alene gir ikke lavere priser, fordi kabelkapasiteten mot utlandet er altfor stor. Uten kontroll på strømeksporten må kraftoverskuddet være like stort eller større enn eksportkapasiteten på over 35 TWh. Det skjer aldri.

Med nye kabler ble det plutselig mulig å eksportere langt mer enn kraftoverskuddet vårt på omkring 15 TWh. Når prisen i Norge er lavere enn i utlandet, tappes dermed vannmagasinene. For å sikre et minimum av leveringssikkerhet, er kraftprodusentene pålagt å redusere produksjonen dersom magasinene har for lav fyllingsgrad. Lavere produksjon gir høyere strømpris, helt til prisen utjevnes mot Europa og eksporten bremser opp.

I stedet for å begrense produksjonen, kan vi begrense eksporten – ved å knytte den til normal fyllingsgrad i vannmagasinene. Om eksportmuligheten ikke overstiger kraftoverskuddet, blir det igjen det norske markedet, og ikke det europeiske, som bestemmer strømprisen.