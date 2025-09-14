Subsea7 meldte søndag formiddag at selskapet har blitt tildelt et stort prosjekt av Aramco under den langsiktige samarbeidsavtalen mellom partene. Kontrakten gjelder utbygging av fasiliteter offshore i Saudi-Arabia.

Selskapet definerer en stor kontrakt som en avtale i størrelsesorden 750 millioner til 1,25 milliarder dollar. Med dagens valutakurs tilsvarer det mellom 7,4 og 12,3 milliarder kroner.

– Dette prosjektet markerer en viktig milepæl og styrker vårt langsiktige strategiske samarbeid med Aramco, sier senior visepresident, David Bertin.

Subsea7 har meldt om flere avtaler den siste tiden. I august kom blant annet en kontrakt i Tyrkia i samme størrelsesorden, med Turkish Petroleum.

Tidligere i sommer signerte Subsea7 og italienske Saipem en bindende fusjonsavtale som skaper et nytt selskap, Saipem7. Selskapet vil være notert både på Oslo Børs og i Milano, og får hovedkontor i Milano. Fusjonen er ventet å være fullført i andre halvår 2026.