Kjempekontrakt på opptil 12 mrd.

SUBC
Offshoregiganten Subsea7 har landet en stor kontrakt i Saudi-Arabia som kan være verdt opptil 12 milliarder kroner.

Publisert 14. sep.
Petter Ingemundsen
Journalist

Subsea7 meldte søndag formiddag at selskapet har blitt tildelt et stort prosjekt av Aramco under den langsiktige samarbeidsavtalen mellom partene. Kontrakten gjelder utbygging av fasiliteter offshore i Saudi-Arabia.

Selskapet definerer en stor kontrakt som en avtale i størrelsesorden 750 millioner til 1,25 milliarder dollar. Med dagens valutakurs tilsvarer det mellom 7,4 og 12,3 milliarder kroner.

– Dette prosjektet markerer en viktig milepæl og styrker vårt langsiktige strategiske samarbeid med Aramco, sier senior visepresident, David Bertin.

Subsea7 har meldt om flere avtaler den siste tiden. I august kom blant annet en kontrakt i Tyrkia i samme størrelsesorden, med Turkish Petroleum.

Tidligere i sommer signerte Subsea7 og italienske Saipem en bindende fusjonsavtale som skaper et nytt selskap, Saipem7. Selskapet vil være notert både på Oslo Børs og i Milano, og får hovedkontor i Milano. Fusjonen er ventet å være fullført i andre halvår 2026.