Peker mot fall i oljeprisen

ABG Sundal Collier peker i sin ferske søndagsrapport på at de fire byråene IEA, EIA, Opec og FGE nå justerer ned oljeetterspørselen og opp produksjonen utenfor Opec.

For 2025 er den globale etterspørselsveksten kuttet til 0,96 millioner fat pr. dag, ned fra 0,98 i august. Samtidig er produksjonsveksten utenfor Opec oppjustert til 1,41 millioner fat pr. dag, fra 1,38.

Det gir en svakere «call-on-Opec», som nå ligger på minus 0,45 millioner fat pr. dag, mot minus 0,40 i forrige måned. Nøkkeltallet defineres som global etterspørsel minus produksjon utenfor Opec, og viser hvor mye olje Opec må levere for å balansere markedet.

Når tallet faller, betyr det at Opec må kutte eller holde igjen, ellers svekkes prisene.

For 2026 ser bildet likt ut. Etterspørselsveksten er nedjustert til 1,08 millioner fat pr. dag, mens produksjonen utenfor Opec er økt til 0,95. Call-on-Opec er derfor justert ned fra 0,20 til 0,12 millioner fat pr. dag.

ABG omtaler call-on-Opec som «oljens EPS». Meglerhuset minner om at oljeprisen historisk har beveget seg i takt med dette tallet. Når estimatene faller, faller gjerne prisen.

I rapporten viser John Olaisen til Vince Lombardi sitt sitat: «It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get up».