Energiminister Terje Aasland (Ap) har mottatt to søknader for havvindprosjektet Utsira Nord, Norges første storskala prosjekt for flytende havvind.

– Det er svært positivt at to grupperinger med solide aktører søker om å delta i konkurranse om flytende havvind i Utsira Nord, sier energiministeren, som har havvind som et av regjeringens satsingsområder.

Equinor og Vårgrønn, samt Deep Wind Offshore i samarbeid med EDF, har levert søknad om å få tildelt areal. Det er akkurat nok til at auksjonen gjennomføres.

Har tapt milliarder

At det faktisk kom inn søknader, har lenge vært usikkert. Flere interessenter har trukket seg fra prosjektet, og havvindbransjen har den siste tiden vært preget av kostnadspress, renteoppgang og usikker lønnsomhet.

Equinor og Vårgrønn har som konsortium arbeidet med Utsira Nord siden 2021. Equinor har imidlertid opplevd tøffe tak i vindkraftsatsingen. Selskapet kjøpte 10 prosent i danske Ørsted for nær 400 kroner stykket, men står nå overfor en emisjon der aksjene prises til 66,60 kroner.

Samtidig ventes investeringene i Empire Wind-prosjektet å føre til en fremtidig verdiforringelse på om lag 22 kroner pr. aksje sammenlignet med markedsavkastningen, ifølge SpareBank 1 Markets.

35 mrd. i subsidier

Siri Espedal Kindem, leder for Equinors fornybarsatsing i Norge, er tydelig på at prosjektet må kunne regnes hjem, og at det foreløpig ikke er gjort noen finansielle beslutninger.

– Om vi blir tildelt areal, vil Utsira Nord være en tidligfaseopsjon. For å lykkes, må vi samarbeide tett med leverandørindustri, myndigheter, andre brukere av havet og lokale interesser. En forutsetning for at prosjektet kan realiseres er at det er teknisk gjennomførbart og lønnsomt. Norge har gode forutsetninger for å lykkes innen havvind, men det er avgjørende at rammebetingelsene videreføres, og at det ikke skapes usikkerhet rundt disse, sier Kindem.

Konkurransen om statsstøtte vil starte etter en modningsfase. Kun én aktør vil tildeles støtte, og vinneren blir den som krever lavest mulig støtte for å realisere sitt prosjekt.

Støttebeløpet er begrenset til 35 milliarder kroner, slik Stortinget har fastsatt. Vinneren skal bygge ut så nært 500 MW som mulig. Energidepartementet legger opp til å tildele prosjektområdene i løpet av første halvår 2026.

Store ambisjoner

I fjor tapte Equinor auksjonen om Sørlige Nordsjø II mot Ventyr, etter to dager med budrunder. Ventyr er eid av Parkwind og Ingka-gruppen, men har foreløpig ikke gjort noen investeringsbeslutninger.

Regjeringen har en ambisjon om at det innen 2040 skal tildeles områder for 30.000 MW med havvindproduksjon.