Goldman: Da får vi høyere oljepris

Først: Goldman Sachs spår at ting vil bli verre før de bedres, for fra mandagens oljepris på rundt 65 dollar spår Goldmans oljeanalytikere et prisen vil falle til det lavere sjiktet av 50-tallet i løpet av 2026.

Det kan imidlertid nevnes at Goldmans aksjeanalytikere opererer med et langt høyere mål på lang sikt, på mellom 75 til 80 dollar fatet.

Mens Goldmans hovedcase er at Opecs produksjonsøkninger i 2025 vil bidra til et overtilbud fra årets fjerde kvartal inn i 2026, vil økningene samtidig bidra til at oljemarkedet blir strammere etter 2026 på grunn av lavere oljeproduksjon fra land som ikke er medlem i Opec.

FALT: Oljeprisen har falt 45 prosent siden toppen den 8. mars Foto: Infront

I tillegg viser riggtellinger at det er 35 prosent færre oljerigger i dag, sammenlignet med månedstoppen i 2022.

«Derfor er det rimelig å anta at lavere priser vil føre til mye lavere produksjon av skiferolje, som vil støtte en rask rebalansering og prisinnhenting», skriver Goldman.

Med det sagt finner analytikerne imidlertid tre historiske mønstre som øker usikkerheten rundt bankens scenario om lavere oljepriser, og kan bidra til prisvekst allerede i 2026.