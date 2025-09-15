USA: Satser knallhardt på kjernekraft

USA ønsker å styrke sin strategiske uranreserve for å redusere avhengigheten av Russland og sikre fremtidig energiproduksjon, skriver Bloomberg.

USAs energiminister Chris Wright uttalte i Wien at landet må forberede seg på å kutte russiske leveranser av anriket uran, som i dag står for rundt en fjerdedel av behovet i de 94 amerikanske kjernekraftverkene.

– Vi er på vei til et punkt, og vi er ikke der ennå, hvor vi ikke lenger vil bruke russisk anriket uran, sa Wright.

Sterk vekst

Han understreket at amerikansk kjernekraftforbruk vil vokse kraftig, både gjennom store kraftverk og nye modulære reaktorer.

– Vi trenger mye innenlands uran og anrikingskapasitet, sa Wright.

Trump-administrasjonen foreslo i 2020 en uranreserve på 150 millioner dollar, men fikk kun halvparten av midlene fra Kongressen. Ordningen fikk senere støtte også fra Biden-administrasjonen, som i 2022 kjøpte store mengder uran fra amerikanske produsenter. Ifølge Bloomberg har amerikanske selskaper i dag bare lagre tilsvarende 14 måneders forbruk, langt mindre enn både EU og Kina.

Ny forsyningskjede

Samtidig pågår et intenst arbeid for å bygge ny forsyningskjede. Biden-administrasjonen har innført lovverk som pålegger kraftselskapene å fase ut russisk uran innen 2028. Russland svarte med å begrense eksporten til USA i en periode.

Wright ville ikke oppgi hvor mye større lageret bør bli, men antydet at det bør vokse i takt med nye reaktorer. I dag har USA kun to kommersielle anlegg for urananriking, i New Mexico og Ohio.

– USA arbeider intenst med å endre forsyningskjedene for kjernekraftbrensel, sa Wright.

Han la til at myndighetene ønsker å tiltrekke seg privat kapital i industrien, og pekte på Peter Thiels oppstartselskap General Matter Corp., som satser på urananriking.

– Det er nøkkelen til effektivitet, innovasjon og tempo, det er slik man driver fremgang, sa energiministeren.