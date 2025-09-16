Øker budet med 32 prosent

Tidlig i august la ADES frem et oppkjøpstilbud på 14 kroner pr. aksje for samtlige aksjer i Shelf Drilling. Etter nye diskusjoner med ledelsen og en vurdering av markedet, heves nå budet til 18,5 kroner pr. aksje.

Det reviderte tilbudet har allerede sikret seg ugjenkallelige forhåndsforpliktelser som sammen med ADES’ egen eierandel representerer 53,4 prosent av stemmene i selskapet. Før kunngjøringen av fusjonen 5. august var støtten på 15 prosent , ifølge en børsmelding tirsdag.

ADES anslår samtidig at kostnadssynergiene i fusjonen vil bli større enn tidligere lagt til grunn. Nye beregninger viser årlige synergier på 50–60 millioner dollar, opp fra tidligere estimat på 40–50 millioner. Dette underbygger ifølge selskapet det oppjusterte budet.

Styret anbefaler budet

Shelf Drillings styre anbefaler enstemmig aksjonærene å godta det reviderte oppkjøpstilbudet. Alle andre vilkår i den foreslåtte fusjonen forblir uendret, og tidsplanen peker fortsatt mot fullføring i fjerde kvartal.

Aksjonærene vil bli innkalt til en ny ekstraordinær generalforsamling rundt 6. oktober for å stemme over fusjonen med det oppjusterte kontantvederlaget.