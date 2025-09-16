Oljeproduksjonen i fare: Må investeres 540 mrd. dollar årlig

Den internasjonale energibyrået (IEA) anslår at verden må bruke rundt 540 milliarder dollar årlig på leting etter og utvikling av nye olje- og gassfelt for å opprettholde dagens produksjonsnivå frem mot 2050. Tallene fremgår av en fersk rapport som ble presentert denne uken.

Ifølge Christophe McGlade, leder for energiforsyning i IEA, ligger investeringene i 2025 an til å nå rundt 570 milliarder dollar. Det er på linje med snittet de siste ti årene, men ned fra 2024.

– Ved fravær av investeringer vil oljeproduksjonen falle med over fem millioner fat per dag – tilsvarende samlet produksjon i Norge og Brasil – hvert år, kommenterte IEA-direktør Fatih Birol i forbindelse med rapporten.

40 prosent over 2010-nivå

Bortfallet av oljefat er rundt 40 prosent høyere enn det var i 2010, delvis på grunn av større avhengighet av skiferproduksjon, spesielt fra USA, som tømmes raskere enn konvensjonelle reserver.

– Situasjonen tilsier at bransjen må løpe mye raskere, bare for å stå stille, fortsetter Birol.

Det er spesielt den amerikanske skiferproduksjonen som gjør bildet mer krevende. Disse reservene tømmes langt raskere enn konvensjonelle felt – hele 35 prosent av produksjonen kan forsvinne allerede etter det første året dersom boring stoppes.

Pareto: Endret tone fra IEA

Pareto Securities peker på at rapporten markerer en dreining fra IEAs tidligere budskap. Så sent som i fjor advarte organisasjonen mot et betydelig overskudd av olje, og oppfordret produsenter til å revurdere sine planer.

Nesten 90 prosent av investeringene siden 2019 har gått til å kompensere for fallende produksjon, ikke for å dekke etterspørselsvekst, ifølge meglerhuset.

Pareto fremhever også at naturlige fallrater i olje- og gassfelt vil gjøre forsyningen stadig mer konsentrert i noen få land i Midtøsten og Russland, dersom investeringene ikke opprettholdes.