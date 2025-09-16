Sørøst-Norge får en snittpris for strøm på 67,2 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 90,3 øre.

Onsdagens snittpris per kWh er 40,7 øre høyere enn tirsdag og 32,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

For tre år siden var maksprisen 3,97 kroner per kWh og snittprisen var 2,61 kroner.

Maksprisen onsdag på 90,3 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 21,1 øre høyere enn tirsdag og 27,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (16,93 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-Norge vært 1,35 kroner.

90 prosent av prisen over 75 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 90,3 øre, dekkes 13,7 øre.

Minsteprisen blir på 38,6 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.