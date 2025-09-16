Tilbyr aksjonærene mer: – Fjerner all tvilBudet på Shelf Drilling jekkes opp med over 30 prosent. Det gir også konkurrentene en høyere prising.EnergiSHLF·Publisert 16. sep.+ mer– TRANSAKSJONEN GIR MENING: Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Securities. FOTO: Thomas BjørnflatenLukk– TRANSAKSJONEN GIR MENING: Analytiker Fredrik Stene i Clarksons Securities. FOTO: Thomas BjørnflatenVis artiklerFrank Helge NjøsenSend epostJournalistTips megSend epostKopier lenkenDel på FacebookDel på TwitterDel på LinkedinDel