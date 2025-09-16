Hexagon vil hente flere hundre millioner

Hexagon Composites har hentet inn DNB Carnegie, Skandinaviska Enskilda Banken og Danske Bank som felles tilretteleggere for å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 42.014.083 nye ordinære aksjer.

Tegningskursen vil bli fastsatt av selskapets styre på bakgrunn av en akselerert bokbyggingsprosess. Tirsdag sluttet aksjen på 16,20 kroner, noe som betyr at selskapet ønsker å hente 680 millioner kroner - såfremt det ikke gis rabatt.

Hexagon Composites skriver i en børsmelding at nettoprovenyet vil bli brukt til å styrke balansen for å møte nåværende bransjeutfordringer, støtte initiativer for å akselerere adopsjonsraten av naturgassdrevne lastebiler (X15N) og generelle selskapsformål.

Røde tall

I meldingen fra Hexagon fremgår det at selskapet hadde et negativt EBITDA-resultat i størrelsesorden 25-30 millioner i juli og august, drevet av lave volumer i Fuel Systems knyttet til et svakere lastebilmarked og redusert olje- og gassaktivitet i Nord-Amerika.

Hexagon Composites skriver i børsmeldingen at selskapet har fått innvilget et unntak fra lånebetingelsene (covenant) frem til og med 2. kvartal 2026. Fra 3. kvartal 2026 vil EBITDA-kravet være 4,2x, og det vil gradvis reduseres til 3x fra 1. kvartal 2027.

Som en del av kostnadsbesparelsene vil selskapet i tillegg redusere den totale lånerammen fra 2,2 til 2,0 milliarder kroner.