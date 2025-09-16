Betalte for iranske olje med kryptovaluta

USAs anklage går ut på at de arrangerte overføringen av kryptovaluta til en verdi av 100 millioner dollar fra oljesalg på vegne av det iranske regimet og militære.

De to finansfolkene Alireza Derakhshan og Arash Estaki Alivand har ifølge USAs finansdepartement arrangert kjøpet av kryptovalutaen for Irans myndigheter og deretter brukt et nettverk av bedrifter for å overføre midlene.

Slike nettverk av «skyggebanker» omgår sanksjoner ved å hvitvaske penger gjennom frontbedrifter og ved å benytte kryptovaluta.

Viseminister for terrorisme og finansetterretning John K. Hurley sier at USA skal fortsette å legge hindringer i veien for slike pengestrømmer som «finansierer Irans våpenprogrammer og annen negativ virksomhet i Midtøsten og andre steder».

