Hexagon Composites hentet 590 millioner

Tidligere i dag skrev Finansavisen at Hexagon Composites hadde hentet inn DNB Carnegie, Skandinaviska Enskilda Banken og Danske Bank som felles tilretteleggere for å gjennomføre en rettet emisjon.

Nå melder selskapet at de fullført innhentingen av 590 millioner kroner ved salg av 42 millioner nye aksjer, ifølge en børsmelding.

Totalt ble det utstedt 42.014.080 nye aksjer til en kurs på 14 kroner per aksje.