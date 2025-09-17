Rammet av angrep: Kan bli tvunget til kritiske tiltak

Russlands oljerørledningsmonopol, Transneft, har advart oljeprodusenter om at de kan måtte kutte i produksjonen som følge av Ukrainas droneangrep mot viktige eksporthavner og raffinerier, melder Reuters og viser til flere bransjekilder.

I en melding på Transnefts nettsider avfeies nyhetene imidlertid som «falske» og en del av Vestens «informasjonskrig» mot Russland.

Siden august har Ukraina trappet opp angrepene mot russiske energianlegg for å hindre Russlands krigshandlinger i Ukraina og redusere Russlands inntekter, ettersom forsøkene på å avslutte konflikten gjennom fredsforhandlinger har stoppet opp, skriver nyhetsbyrået.

Olje og gass har vært Russlands klart viktigste kilde til finansiering det seneste tiåret – olje- og gassinntektene har stått for mellom en tredjedel og halvparten av landets totale føderale budsjettinntekter i denne perioden.

Begrenser og advarer

Ifølge Reuters' kilder har Transneft, som håndterer mer enn 80 prosent av all oljeutvinning i Russland, begrenset oljeselskapenes evne til å lagre olje i sine rørledningssystemer de seneste dagene.

Det statlig kontrollerte, Moskva-baserte rørledningsselskapet skal også ha advart produsenter om at det kan måtte akseptere mindre olje dersom selskapets infrastruktur påføres ytterligere skade.

Angrepene kan tvinge Russland til å effektivt måtte kutte i produksjonen, sier nyhetsbyråets kilder.

Det skjer etter at Ukraina har angrepet minst ti russiske raffinerier med droner – og på et tidspunkt senket Russlands raffinerikapasitet med nesten 20 prosent. I tillegg er de store havnene i Ust-Luga og Primorsk ved Østersjøen blitt angrepet.

Opplysningene kommer fra militære ukrainske kilder og russiske bransjekilder, mens russiske myndigheter foreløpig ikke har gitt offentlige kommentarer om omfanget av skadene på landets produksjon og eksport, ifølge Reuters.

I stedet skriver Transneft på sine nettsider: «Slike falske nyheter med henvisning til noen ikke-navngitte i det russiske drivstoff- og energikomplekset forårsaker skade på Transnefts image.»

Selskapet mener dette bare kan skyldes forsøk på å «destabilisere situasjonen» i «informasjonskrigen Vesten har utløst mot Russland».