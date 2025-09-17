Problemer på USAs største oljefelt

For hvert falt olje som hentes opp i Permian Basin, produseres det tre til fem fat avløpsvann. Håndteringen av dette til dels giftige vannet er i ferd med å bli et alvorlig problem, ifølge Bloomberg.

Å pumpe avløpsvannet tilbake dypt under bakken utløser jordskjelv, mens overflatehåndtering kan føre til at giftige vannmasser spruter opp fra gamle brønner.

Les også Oljesjefer slår alarm: Skiferboomen nærmer seg slutten Flere amerikanske oljeselskaper trenger minst 65 dollar fatet for å tjene penger. Nå tynges de også av høyere kostnader og økende usikkerhet.

– Jeg innså ikke hvor alvorlig situasjonen var, sier advokat Sarah Stogner, i en Bloomberg-dokumentar. Hun kjemper mot det hun kaller «Zombie wells» og legger til at oljetilsynet allerede var klar over det.

Tilsynet visste

Dokumenter Bloomberg News har fått tak i fra Texas’ oljetilsyn, Railroad Commission of Texas (RRC), viser at operatører fikk flytte injeksjonen og deponeringen av avfallsvann fra dype til grunnere formasjoner – selv om etaten selv påpekte miljøfaren dette medførte.

Da RRC først vurderte dette forslaget, oppdaget egne ansatte i oktober 2023 lekkasjer av avfallsvann og at grunnen hevet seg langs grensen mellom Texas og New Mexico.

Senere rapporterte etaten til det amerikanske miljøtilsynet (EPA) at 80 prosent av avløpsvannet i området var flyttet fra dype til grunne formasjoner.

Problemet løst?

RRC hevder imidlertid at tiltakene har redusert den seismiske aktiviteten i regionen. Det hevder også at trykket ikke overstiger det tillatte, volumet eller andre tekniske krav som kan sette miljøsikkerheten i fare.

Samtidig vokser spørsmålene om hvorfor tiltak ikke ble iverksatt tidligere – og om RRC står for nær industrien den selv er satt til å regulere.