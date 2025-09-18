Venter oljeprisrally: Nedgraderer Equinor – har klart toppvalg

Arctic Securities er torsdag ute med en sektorrapport for oljeselskaper.

Meglerhuset gjentar oljeprisprognosene sine og tror på 80 dollar fatet for nordsjøoljen Brent i 2026. Til sammenligning omsettes Brent for 67,64 dollar i spotmarkedet.

«Til tross for motvind i første halvår gjentar vi vårt konstruktive syn på oljemarkedet, og vår Brent-prognose for 2026 forblir på 80 dollar fatet – også vår langsiktige antagelse, justert for inflasjon. Etter et kraftig prisfall i vår har prisene hentet seg inn igjen, til tross for mange negative overskrifter og økende pessimisme,» heter det.

«Nøkkeltall som raffinerimarginer og kommersielle lagre tyder imidlertid ikke på et overtilbud hittil i år. Fremover forventer vi at den globale etterspørselsveksten forblir stabil og nær trend, og at den bedres inn i 2026,» skriver Arctic.

Nedgraderer Equinor

Aker BP trekkes frem som toppvalget blant de store børsnoterte leteselskapene på norsk sokkel. Ifølge Arctic tilbyr selskapet både høy fri kontantstrøm og solid utbyttekapasitet de neste fire–fem årene. Kursmålet på 290 kroner gjentas, samt kjøpsanbefalingen.

«Samlet sett tilbyr Aker BP høykvalitetsaktiva, synlig vekst i fri kontantstrøm og attraktiv aksjonæravkastning – og er dermed vanskelig å slå blant de store selskapene,» skriver meglerhuset.

Samtidig nedgraderes Equinor fra kjøp til hold, og kursmålet senkes fra 290 til 260 kroner. Det er særlig tre grunner til nedgraderingen:

1) Ørsted-emisjonen, som vil slå negativt ut for kapitaldistribusjonen neste år

2) Markedet vil neppe reagere positivt dersom Equinor velger å ta på seg rollen som konsoliderende aktør innen havvind

3) Tilbakekjøpene i 2026 er ennå ikke tallfestet, men risikerer å skuffe

«I forkant av tredjekvartalsrapporten ligger vi også fem prosent under konsensus på driftsresultat. Med andre attraktive alternativer både på norsk sokkel og internasjonalt, mener vi tiden ikke er rett for å eie Equinor,» skriver Arctic.